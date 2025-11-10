Độc lạ HLV Hoàng Anh Gia Lai bò trên sân ăn mừng cầu thủ ghi bàn ở V.League

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Đông Á Thanh Hóa tối 9/11 trên sân Pleiku đã khép lại với một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của V.League mùa này khi Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành "bò" trên sân sau bàn gỡ hòa kịch tính ở phút bù giờ.

Ở phút 90+10, trung vệ Đinh Quang Kiệt bất ngờ ghi bàn thắng quý như vàng, giúp HAGL san bằng tỷ số 1-1. Pha lập công muộn màng này không chỉ giúp đội bóng phố Núi thoát khỏi thất bại ngay trên sân nhà, mà còn mang lại niềm vui tột cùng cho toàn đội trong cuộc đua trụ hạng căng thẳng.

Ngay sau khi chứng kiến bàn thắng, ông Vũ Tiến Thành lập tức bò trên mặt sân trong tiếng reo hò của khán giả Pleiku. Hành động này khiến nhiều người bất ngờ, nhưng thực tế lại là một màn "giữ lời hứa" đầy thú vị. Trước trận, vị Giám đốc kỹ thuật cá tính này từng tuyên bố: "Nếu Quang Kiệt ghi bàn, tôi sẽ bò trên sân." Và khi trung vệ cao 1m95 thực sự tỏa sáng, ông Thành đã làm đúng như lời nói.

Ông Vũ Tiến Thành bò trên sân

Khoảnh khắc ông Vũ Tiến Thành bò trên sân nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ vừa bật cười.

Kết quả hòa giúp HAGL tạm giữ vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, trong khi Thanh Hóa đứng ngay phía trên ở hạng 11. Dù chỉ có 1 điểm, nhưng màn thể hiện đầy cảm xúc này cho thấy đội bóng phố Núi vẫn đang chiến đấu mạnh mẽ để trụ lại sân chơi cao nhất Việt Nam.

Đinh Quang Kiệt ghi bàn