Độc lạ châu Mỹ: Cựu phó tổng thống ghi bàn ở giải vô địch quốc gia

Ở tuổi 65, cựu phó tổng thống Suriname, ông Ronnie Brunswijk, vừa tạo nên một khoảnh khắc gây xôn xao làng túc cầu khi trực tiếp ghi bàn tại giải vô địch quốc gia Suriname.

Ông Ronnie Brunswijk trong màu áo Inter Moengotapoe

Tình huống lịch sử nhưng cũng đầy tranh cãi này diễn ra trong trận so tài đỉnh cao tại quốc gia Nam Mỹ giữa Politie Voetbal Vrienden và Inter Moengotapoe - đội bóng do chính Brunswijk làm chủ sở hữu kiêm cầu thủ thi đấu thường xuyên.

Cựu phó tổng thống Suriname tỏa sáng trong tình huống đội nhà được hưởng phạt đền. Ông bước lên chấm 11 mét, tự tin tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc trên bên phải khung thành, nâng tỷ số lên 4-0 cho Inter Moengotapoe.

Ngay sau khi bóng vào lưới, ông đã có màn ăn mừng vô cùng cuồng nhiệt cùng các đồng đội. Tuy nhiên, pha lập công này lập tức hứng chịu nhiều hoài nghi từ dư luận và giới chuyên môn. Bởi thủ môn đối phương gần như buông xuôi, không hề nỗ lực cản phá cú sút của người đàn ông quyền lực bậc nhất trên sân.

Dù sao thì ông Ronnie Brunswijk cũng đã ghi bàn và đây là pha lập công ở giải vô địch quốc gia. Ông ghi tên mình trên bảng tỷ số khi 65 tuổi, một cột mốc rất có ý nghĩa.

Inter Moengotapoe là CLB do ông Brunswijk nắm quyền

Sự nghiệp quần đùi áo số của Brunswijk từ lâu đã nổi tiếng với phong cách lập dị. Bất chấp gánh nặng tuổi tác, ông liên tục tự điền tên mình vào danh sách thi đấu chính thức ở các giải đấu lớn nhỏ. Khi còn đương nhiệm vị trí phó tổng thống Suriname nhiệm kỳ 2020-2025, Brunswijk thậm chí từng gây chấn động quốc tế vào năm 2021 với hành động xỏ giày ra sân tại đấu trường CONCACAF League. Lúc đó ông đã ở tuổi 60.

Brunswijk thi đấu trên hàng công tổng cộng 54 phút, sát cánh bên cạnh con trai mình là Damian Brunswijk. Dù lập kỷ lục là cầu thủ lớn tuổi nhất từng thi đấu ở một giải cấp CLB quốc tế chính thức, song Brunswijk và đồng đội hoàn toàn vỡ trận, để thua thảm hại 0-6.

Giải vô địch quốc gia Suriname có tên Major League. Nó vừa được tái thiết từ năm 2024. Đây là dự án thể thao quy mô nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ FIFA nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, tính cạnh tranh sòng phẳng và minh bạch cho các CLB trong nước. CLB Inter Moengotapoe của ông Brunswijk đang thống trị giải đấu với 3 trận toàn thắng từ đầu mùa.