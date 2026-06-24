Bảng K World Cup 2026 đang chứng kiến cuộc đua đầy kịch tính.

Ở lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2026, đội tuyển Congo tạo ra bất ngờ lớn khi khiến ứng viên vô địch Bồ Đào Nha phải chia điểm. Hàng phòng ngự tầng lớp của Congo khóa chặt Ronaldo và vô hiệu hóa những Bruno Fernandes hay Rafael Leao.

Bước vào lượt trận thứ hai gặp Colombia, Congo tiếp tục nhập cuộc với hệ thống 5-3-2 thiên về phòng thủ. Sau tình huống dứt điểm từ xa của Kayembe ở ngay phút đầu tiên, đội bóng châu Phi kéo thấp đội hình và dựng một “bức tường” trước khung thành.

Tuyển Colombia tưởng như đã sớm khoan thủng được “bức tường” này ở phút thứ 6. Nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng của Munoz vì lỗi việt vị.

Những phút tiếp theo, đại diện Nam Mỹ vẫn ép sân mạnh mẽ. Họ đạt tỉ lệ kiểm soát bóng lên tới gần 70% và áp đảo hoàn toàn về số tình huống dứt điểm. Tuy nhiên, thủ môn Congo đã từ chối những nỗ lực đến từ James Rodriguez, Mojica hay Luis Diaz.

Thủ môn Congo cứu thua

Thời gian cứ thế trôi đi. Các đợt tấn công của Colombia vẫn kết thúc trong sự tiếc nuối. Trong khi phía đội tuyển Congo càng chơi càng tự tin và thậm chí đôi lúc sẵn sàng dâng cao đội hình để tìm kiếm một bàn thắng.

Nhưng đúng vào quãng thời gian thể hiện tham vọng giành 3 điểm, đội bóng châu Phi phải trả giá. Một khoảnh khắc sơ hở của hàng thủ Congo là quá đủ để Colombia có được bàn thắng.

Quintero chuyền bóng từ trung lộ hướng sang cánh phải. Cordoba tinh quái che bóng. Munoz băng lên nhận bóng và dứt điểm. Bóng đập vào hậu vệ Congo và đi đổi hướng khiến thủ môn bất lực Mpasi-Nzau bất lực.

Bàn thắng của Colombia

Bàn thua buộc đội tuyển Congo phải chơi tấn công nhiều hơn. Đội bóng châu Phi với nền tảng thể lực sung mãn tạo ra sức ép dồn dập trong những phút cuối. Cơ hội tốt nhất của họ là cú sút xa từ chân Mbuku. Đáng tiếc, thủ môn Vargas chơi tập trung và kịp đổ người cứu thua cho Colombia.

1-0 là kết quả cuối cùng. Đội tuyển Colombia giành lại ngôi đầu bảng K và chắc chắn ghi tên mình vào vòng 1/16 World Cup 2026. Trong khi đó, Congo vẫn còn cơ hội nếu như đánh bại Uzbekistan ở lượt cuối.

Colombia đã chắc chắn lọt vào vòng 1/16

Tình thế bảng đấu lúc này trở nên khá bất lợi đối với đội tuyển Bồ Đào Nha. Nếu kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng K, Ronaldo và đồng đội sẽ rơi vào nhánh đấu có các đội đứng đầu bảng D, E, F, G, H, I trên con đường hướng đến trận chung kết. Thời điểm hiện tại, bảng D và E đã xác định được đội nhất bảng là Mỹ và Đức. Đội đứng đầu các bảng F, G, H, I nhiều khả năng sẽ là Hà Lan, Ai Cập, Tây Ban Nha và Pháp.

Nếu muốn tránh được nhánh đấu này, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ phải đánh bại Colombia ở lượt trận cuối cùng. Nhưng khi đó, HLV Roberto Martinez lại đối mặt với bài toán: Dốc sức tranh ngôi đầu bảng hay giữ chân các trụ cột cho vòng đấu tiếp theo.

Đội tuyển Bồ Đào Nha có thể rơi vào nhánh khó

Kết quả: Colombia 1-0 Congo

Bàn thắng: Munoz 76’

Đội hình ra sân

Colombia: Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Puerta, Lerma, Arias, Rodriguez, Diaz, Suarez

Congo: Mpasi-Nzau, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku, Kayembe, Moutoussamy, Mukau, Bakambu, Wissa

Xếp hạng bảng K World Cup 2026