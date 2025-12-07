Đoàn Việt Nam cập bến Thái Lan, chờ đoạt mục tiêu 110 HCV danh giá

Đúng như kế hoạch, sáng 7/12/2025, Đoàn Thể thao Việt Nam chính thức xuất phát để sang Thái Lan tham dự SEA Games 33. Sau vài giờ di chuyển, đoàn đã có mặt tại Bangkok vào khoảng 11 giờ 30 — với sự có mặt của trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cùng các huấn luyện viên và vận động viên.

Đoàn Thể thao Việt Nam đã tới Thái Lan an toàn (Ảnh: Thu Sâm).

Khoác lên mình màu áo đỏ của đoàn, các thành viên Việt Nam nhanh chóng ổn định nơi đóng quân và chuẩn bị cho hành trình thi đấu khốc liệt phía trước. Trong không khí thân thiện của chủ nhà, đại diện đoàn Việt Nam được nhìn nhận như “khách quốc tế được chào đón”, tạo bước khởi đầu thuận lợi cho toàn bộ VĐV trước khi bước vào các nội dung tranh tài.

Với lực lượng lên tới 1.165 thành viên — bao gồm 842 vận động viên, 189 huấn luyện viên cùng các cán bộ, chuyên gia — đoàn Việt Nam sẽ tham dự 47/66 môn tại SEA Games 33.

Với lực lượng hùng hậu, gánh nặng của đoàn TTVN cũng không hề nhỏ, phấn đấu 110 HCV (Ảnh: Thu Sâm).

Trên cơ sở phân tích lực lượng cùng tương quan thành tích trong khu vực, lãnh đạo đoàn đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 90 đến 110 huy chương vàng, hướng tới giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á.

Không chỉ là mục tiêu huy chương, toàn bộ cán bộ, huấn luyện viên, VĐV — từ vận động viên chủ lực đến những gương mặt ít người biết — đều nhận thức rõ đây là trọng trách, là vinh dự to lớn khi mang màu cờ sắc áo Việt Nam ra đấu trường khu vực. Mỗi nội dung thi đấu được giao đều được xem là cơ hội để khẳng định năng lực, để đóng góp cho thành tích chung của đoàn.

Như vậy, với sự chuẩn bị chu đáo, tâm lý ổn định và quyết tâm cao độ, Đoàn Thể thao Việt Nam đã sẵn sàng bắt đầu hành trình chinh phục SEA Games 33. Bên cạnh việc hướng tới chỉ tiêu huy chương, nhiều người kỳ vọng đoàn sẽ thể hiện được tinh thần đoàn kết, tính chuyên nghiệp và hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế — khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam tại đấu trường Đông Nam Á.