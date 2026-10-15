Đoàn Việt Nam bước vào những ngày quyết định tại Nhật Bản

Ngày 15-10, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng tại Nhật Bản, hướng đến Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026). Các tuyển thủ đang duy trì thể trạng tốt, ổn định sinh hoạt và tập luyện trước khi bước vào những môn thi đấu đầu tiên từ ngày 16-10.

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ kiểm tra và động viên các đội thể thao Việt Nam tại Nhật Bản.

Theo báo cáo nhanh của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam, sức khỏe các vận động viên đều được bảo đảm, tinh thần ổn định và chưa ghi nhận trường hợp phải can thiệp y tế. Đây là tín hiệu tích cực trong giai đoạn các đội tuyển làm quen với điều kiện thi đấu tại Nhật Bản.

Những ngày qua, các tuyển thủ tập luyện theo khung giờ do ban tổ chức phân bổ cho từng quốc gia. Các buổi tập diễn ra đúng kế hoạch, tập trung duy trì thể lực, hoàn thiện kỹ thuật và thích nghi với điều kiện sân bãi. Với những vận động viên chuẩn bị bước vào tranh tài sớm, việc giữ được nhịp độ chuyên môn và tránh chấn thương là yêu cầu được đặt lên hàng đầu.

Công tác hậu cần cũng cơ bản đáp ứng nhu cầu của đoàn. Khoảng cách từ nơi lưu trú đến các địa điểm tập luyện, thi đấu tương đối thuận tiện. Mỗi thành viên được cấp thẻ sử dụng miễn phí phương tiện giao thông công cộng tại Nagoya trong thời gian diễn ra đại hội. Ngoài ra, ban tổ chức bố trí thêm 2 xe phục vụ đoàn Việt Nam, giúp các đội tuyển chủ động hơn trong việc di chuyển.

Cán bộ đoàn cũng đã làm việc với lực lượng tình nguyện viên nước chủ nhà để thống nhất phương án phối hợp. Theo phân bổ của ban tổ chức, đoàn Việt Nam có 3 tình nguyện viên hỗ trợ trong suốt thời gian tham dự đại hội. Sự hỗ trợ này đặc biệt cần thiết đối với việc di chuyển, tiếp cận địa điểm thi đấu và giải quyết những yêu cầu phát sinh của các vận động viên.

Asian Para Games 2026 được tổ chức tại Aichi - Nagoya từ ngày 18 đến 24-10

Từ ngày 15 đến 18-10, các đội tuyển tiếp tục thực hiện những thủ tục chuyên môn, trong đó có kiểm tra kỹ thuật và phân loại thương tật. Đây là khâu quan trọng nhằm xác định hạng thi đấu phù hợp, bảo đảm các vận động viên tranh tài theo đúng quy định.

Theo lịch công bố của ban tổ chức, cầu lông và bóng bàn người khuyết tật bắt đầu thi đấu từ ngày 16-10, trước lễ khai mạc chính thức vào ngày 18-10. Hai môn này đều có lịch tranh tài trong các ngày 16, 17 và 19 đến 23-10. Giai đoạn từ ngày 19 đến 23-10 sẽ diễn ra nhiều nội dung thi đấu của đại hội.

Asian Para Games 2026 được tổ chức tại Aichi - Nagoya từ ngày 18 đến 24-10, với 18 môn thể thao và sự tham dự của các đoàn đến từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Quy mô giải đấu đặt ra yêu cầu cao về chuyên môn, thể lực cũng như khả năng thích nghi của từng vận động viên.

Với đoàn Việt Nam, những ngày chuẩn bị tại Nhật Bản không chỉ nhằm hoàn tất thủ tục hay làm quen sân bãi. Đây còn là thời điểm ban huấn luyện đánh giá lần cuối tình trạng của từng tuyển thủ, điều chỉnh khối lượng vận động và tính toán phương án thi đấu.

Khi những nội dung đầu tiên khởi tranh, sự chuẩn bị ấy sẽ được kiểm chứng bằng thành tích trên sân đấu. Trước mắt, việc các tuyển thủ giữ được sức khỏe, tập luyện đúng kế hoạch và ổn định sinh hoạt là cơ sở để đoàn Việt Nam bước vào Asian Para Games 2026 với tâm thế chủ động.