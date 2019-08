Đoàn Văn Hậu tuyên bố 'no problem', tự tin trở lại đấu Thái Lan

Trong bản danh sách triệu tập của ĐT Việt Nam đá vòng loại World Cup, HLV Park Hang Seo đã gây bất ngờ khi điền tên 2 cầu thủ đang đang gặp chấn thương là Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng lên tuyển.

Điều này khiến không ít người hâm mộ đặt ra câu hỏi là ông Park có quá mạo hiểm với chấn thương của các cầu thủ.

Trước đó, Đoàn Văn Hậu gặp chấn thương ở trận đấu với Đà Nẵng và được dự đoán sẽ cần 4-5 tuần để hồi phục trở lại đồng thời nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt trong trận đại chiến giữa ĐT Việt Nam vs Thái Lan.

Đây thực sự là một tin dữ với HLV Park Hang Seo, bởi Văn Hậu là cầu thủ rất quan trọng ở hàng thủ. Bài toàn lực lượng càng trở nên nan giải với thầy Park khi trước đó trung vệ Đình Trọng cũng chấn thương phải nghỉ 6 tháng.

Dẫu vậy, dưới bàn tay của “thần y” Choi Ju-young, dường như hậu vệ cánh của ĐTVN hồi phục chấn thương khá nhanh.

Sau khi hội quân cùng ĐT Việt Nam ở khách sạn La Thành, Đoàn Văn Hậu đã báo tin vui cho người hâm mộ trên trang cá nhân: “No problem. It's time to come back”. (tạm dịch: Không vấn đề gì. Đã đến lúc quay trở lại).

Đoàn Văn Hậu tuyên bố “no problem”, tự tin trở lại trước đại chiến với Thái Lan.

Hàng nghìn cổ động viên đã hết sức vui mừng với dòng trạng thái này của “cậu út” Đoàn Văn Hậu. Dưới bài đăng Văn Hậu còn trả lời bình luận chắc nịch rằng chấn thương đang hồi phục rất tốt và tự tin chiến Thái Lan.



Ngày hôm qua, tuyển Việt Nam đã hội quân tại Hà Nội vào ngày 26/8 tới. Các cầu thủ của CLB Hà Nội sẽ tập trung muộn vào ngày 29/8, do phải thi đấu trận lượt về bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 trên sân của CLB Altyn Asyr (Turkmenistan) vào 19h00 tối nay.

Tới ngày 1/9, 23 cái tên được lựa chọn cuối cùng sẽ cùng BHL ĐT Việt Nam lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho màn so tài với đội chủ nhà vào tối 5/9. Đáng chú ý, Công Phượng sẽ được đặc cách bay thẳng từ Bỉ sang Thái Lan để hội quân cùng đồng đội.