Đoàn Văn Hậu tái xuất đầy ấn tượng, chờ cơ hội cùng HLV Kim Sang-sik đấu Malaysia

Ở trận đấu giữa CLB CAHN và Buriram United (hòa 1-1) thuộc khuôn khổ Cúp C1 Đông Nam Á 2025/26, Đoàn Văn Hậu được HLV Mano Polking xếp đá chính. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của hậu vệ 26 tuổi sau hơn 2 năm vắng bóng.

Nhưng không chỉ là một màn “dạo chơi” để lấy cảm giác bóng, Văn Hậu đã cho thấy anh vẫn là một trong những hậu vệ xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Mạnh mẽ, quyết tâm trong từng tình huống bóng, cầu thủ quê Hưng Yên thi đấu trọn vẹn 90 phút trước nhà ĐKVĐ Thái Lan.

Hệ thống chấm điểm của trang Flashscore chấm điểm 7,1 cho màn trình diễn của Văn Hậu. Điểm số này cao thứ hai bên phía CLB CAHN, chỉ xếp sau người ghi bàn là Leo Artur.

Đoàn Văn Hậu trở lại trong màu áo CLB CAHN

Tất nhiên, vẫn cần thêm thời gian để Văn Hậu tìm lại hình ảnh trụ cột một thời của đội tuyển Việt Nam. Nhưng với sự kiên trì cùng những bước tiến khả quan, cơ hội để hậu vệ 26 tuổi tái xuất trong màu áo ĐTQG là không hề nhỏ.

Không loại trừ khả năng Văn Hậu sẽ góp mặt cùng đội tuyển trong cuộc tái đấu với Malaysia vào tháng 3/2026 thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Trong quá khứ, Văn Hậu sở hữu cái duyên đặc biệt mỗi khi chạm trán đội tuyển Malaysia ở các giải đấu chính thức. Trên hành trình vô địch AFF Cup 2018, cánh trái của Văn Hậu châm ngòi mang về bàn thắng trong cả 3 trận gặp Malaysia từ vòng bảng đến chung kết.

Gặp lại đối thủ này ở vòng loại World Cup 2022 rồi AFF Cup 2022, hậu vệ 26 tuổi đều có pha kiến tạo giúp mang về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam.