Đoàn Văn Hậu quá may mắn, bởi Heerenveen là thành phố bóng đá tuyệt vời nhất Hà Lan

Heerenveen là một thị trấn ở miền bắc Hà Lan, thuộc tỉnh Friesland. Dân số tại đây chỉ dưới 30.000 người. Tuy đây chỉ là một thị trấn nhỏ bé, nhưng danh tiếng của nó lại lớn đến mức lan rộng khắp Hà Lan, dựa vào những thành tích và cơ sở thể thao tại đây.

Xét về riêng mặt bóng đá, Heerenveen chính là quê hương của SC Heerenveen, câu lạc bộ có được những cổ động viên nhiệt thành nhất trong tất cả các đội bóng thi đấu tại Eredivisie.

Dưới đây chính là những yếu tố chủ chốt đã kết hợp lại với nhau để khiến cho người dân Heerenveen dành cho bóng đá một niềm đam mê mãnh liệt ít nơi nào có được.

SC HEERENVEEN LÀ BỘ MẶT CỦA FRIESLAND, MỘT CÂU LẠC BỘ ĐẠI DIỆN CHO HÌNH ẢNH VÀ CẢ LINH HỒN CỦA VÙNG ĐẤT NÀY

Một trong những lý do chính khiến người dân Heerenveen cực kì yêu bóng đá bắt nguồn từ việc câu lạc bộ này được xem là đại diện cho toàn bộ Friesland.

Để thể hiện rõ hơn cái tư tưởng này, họ đã sử dụng lá cờ của Friesland để đưa vào logo và đồng phục thi đấu của đội bóng, cũng như việc tự đặt biệt danh cho mình là “De Superfriezen”.(tạm dịch: Những người Friesland tuyệt vời).

Tất cả những điều đó đã diễn ra và được công nhận bất chấp thực tế là cho đến nay, thành phố lớn nhất và quan trọng nhất của Friesland chính là Leeuwarden (quê hương của đại kình địch của SC Heerenveen – Cambuur).

Có một sự nhận thức đã xuất hiện từ rất lâu ở cả Heerenveen và Leeuwarden rằng, Leeuwarden đã từ chối vai trò là những người sẽ đại diện cho bộ mặt của Fries, giương cao ngọn cờ của tỉnh nhà trước. Chính cái nhận thức này đã tạo ra một mối quan hệ kình địch và cạnh tranh rất gay gắt giữa SC Heerenveen và Cambuur.

Những cuộc đối đầu giữa SC Heerenveen và Cambuur luôn diễn ra một cách đầy căng thằng và máu lửa

Trong các trận Derby giữa hai câu lạc bộ trên, các fan Heerenveen sẽ vẫy cờ Friesland, trong khi các fan Cambuur sẽ vẫy cờ Hà Lan.

SỰ BẤT CÔNG TRONG LỊCH SỬ

Một trong những yếu tố giúp SC Heerenveen được người Heerenveen cực kì yêu mến và tự hào, chính là cái cảm giác bị đối xử bất công đã tồn tại trong xuyên suốt lịch sử ở vùng đất này, của các công dân Heerenveen đối với các lãnh chúa của họ ở Leeuwarden.

Sự bất công đó đã bắt nguồn từ thời trung cổ, khi giới quý tộc ở Leeuwarden từ chối cấp quyền để đưa Heerenveen trở thành một thành phố và vì thế, Heerenveen đã được biết đến là một thị trấn chứ không phải một thành phố kể từ đó.

Đây là một chuyện có ý nghĩa rất đặc biệt tại Friesland, vì 11 thành phố tại tỉnh này chính là một phần của cuộc đua trượt băng huyền thoại “Elfstedentocht” – một sự kiện lớn ở Hà Lan và dĩ nhiên người dân Heerenveen đã không được chiêm ngưỡng sự kiện này trên đất của họ.

Người Heerenveen dành cho SC Heerenveen một niềm tự hào rất to lớn

Người Heerenveen, chính vì thế, luôn rất tự hào về thị trấn này và muốn tìm mọi cơ hội để thể hiện thị trấn của mình cho cả đất nước - hay xa hơn - là cả thế giới, thấy được những gì tốt đẹp nhất của họ. Bóng đá và SC Heerenveen – đội bóng lớn nhất tại vùng đất này - chính là một trong số đó.

MỘT THÀNH PHỐ THỂ THAO

Heerenveen có một lịch sử rất đáng tự hào về thể thao, đặc biệt là bóng đá và trượt băng tốc độ. Heerenveen chính là ngôi nhà tinh thần của đội tuyển trượt băng tốc độ Hà Lan đã gây chấn động cả thế giới tại Thế Vận Hội mùa đông 2014 với thành tích ấn tượng của họ. Đấu trường Thialf của Heerenveen cũng là nơi đã tổ chức các sự kiện Speed Skating World Cup.

Đội tuyển trượt băng tốc độ Hà Lan từng gây ấn tượng mạnh tại Thế Vận Hội mùa đông 2014.

Người phát ngôn của chính quyền khẳng định:

“Người Heerenveen cực kì yêu thể thao, không chỉ riêng bóng đá. Ngoài ra còn có trượt băng tốc độ, thể dục dụng cụ, khúc gôn cầu trên băng, điền kinh và hàng chục môn thể thao khác.

Sự kết hợp của tất cả chúng đã mang lại những ảnh hưởng rất tích cực cho danh tiếng của thị trấn. Có rất nhiều những cơ sở liên tục được nâng cấp dành cho các vận động viên và phụ nữ, để tập luyện, học tập và giám sát y tế.”

Chính vì vậy, có thể thấy rõ ràng là chính quyền đã tích cực khuyến khích sự phát triển và các hoạt động thể thao tại Heerenveen khi họ nhận ra rằng bóng đá nói riêng và thể thao nói chung có thể tạo ra một sự kết nối và khiến cả cộng đồng cùng đoàn kết, hợp lực với nhau.

CƠ SỞ VẬT CHẤT TUYỆT VỜI DÀNH CHO THỂ THAO

Như đã nói ở trên, những điều tích cực mà các dự án thể thao thành công mang lại cho Heerenven đã được chính quyền đánh giá rất cao và chính vì vậy, họ luôn sẵn sàng hỗ trợ bằng mọi cách có thể cho các hoạt động thể thao tại thị trấn này. Người phát ngôn của chính quyền khẳng định:

“Sân vận động bóng đá The Abe Lenstra, được đặt theo tên của một huyền thoại bóng đá, là một phần không thể thiếu của khu phức hợp đa môn thể thao Sportstad Heerenveen.

Khu liên hợp đã tổ chức the Centre for Top-Class Sport and Education – Trung tâm giáo dục và thể thao hàng đầu (CTO), được hỗ trợ bởi Uỷ ban Olympic Hà Lan và Liên đoàn Thể thao Hà Lan, cũng là một phần trung tâm của khu phức hợp này.

Thông qua CTO, những người trẻ có thể kết hợp việc học hành và thể thao ở mức độ cá nhân và hàng đầu, cho phép họ tập luyện nhiều nhất có thể. Chính quyền Heerenveen sở hữu 50% Sportad Heerenveen, một phần trong đó chính là sân bóng đá. Khu phức hợp này đã được xây dựng vào năm 1996 và tái xây dựng lại vào năm 2006.

Bằng cách tham gia đồng tài trợ thế này, chính quyền Heerenveen đã tạo ra một sự khuyến khích rất mạnh mẽ đến SC Heerenveen. Một lần nữa, điều đó cho thấy thị trấn này rất tự hào về đội bóng của mình.”



Sân bóng đá Abe Lenstra Stadion

Vì vậy, niềm đam mê bóng đá nói riêng và thể thao nói chung đã được lan truyền đến khắp các cấp độ xã hội của Heerenveen, từ đó tạo nên sự thành công của họ.



SỰ THÀNH CÔNG

Mặc dù xuất thân từ “thị trấn nhỏ nhất từng có một đội bóng thi đấu ở Eredivisie”, nhưng SC Heerenveen đã trụ vững ở giải vô địch quốc gia Hà Lan từ tận năm 1992 đến nay, 27 năm liên tiếp, chưa một lần bị xuống hạng.

Họ đã giành ngôi Á quân trong các mùa giải 1992/1993 và 1999/2000, đồng thời giành được cúp quốc gia Hà Lan vào mùa giải 2008/2009, cùng với rất nhiều thành công vào những năm 1940 tại các giải vùng miền nghiệp dư của Hà Lan.

Ở sân chơi châu lục, đội chủ sân Abe Lenstra cũng đã từng nhiều lần đạt đủ điều kiện tham dự Cúp Châu Âu, nổi bật nhất chính là UEFA Champions League mùa 2000/2001. Đó chắc chắn là những thành tích rất đáng tự hào đối với một câu lạc bộ đến từ một trị trấn có ít hơn 30.000 dân cư.

Sự thành công của SC Heerenveen thậm chí còn được thể hiện qua những gì đã diễn ra bên ngoài sân cỏ. Theo các fan của đội bóng này, bóng đá là một thứ trải nghiệm đầy đáng quý – một môn thể thao mang tính công bằng và mọi tầng lớp xã hội đều có thể cùng chơi.

Trong nhiều năm qua, SC Heerenveen chính là đội bóng được hưởng “tiếng tốt” nhiều nhất trong số các câu lạc bộ tại Eredivisie. Họ luôn tuân thủ theo các chuẩn mực và giá trị của môn thể thao này. Ngoài ra, SC Heerenveen đã được đặt biệt danh là “đội bóng quốc dân".

Nghĩa là các CĐV bóng đá Hà Lan ngoài tình cảm dành cho CLB của mình thì còn rất yêu mến SC Heerenveen.

Những thành tựu mà SC Heerenveen đạt được là rất đáng tự hào đối với một câu lạc bộ đến từ một trị trấn có ít hơn 30.000 dân cư.

Vì vậy, SC Heerenveen chính là một ví dụ tiêu biểu về những gì sẽ diễn ra khi cả một cộng đồng đều đồng tâm ủng hộ một câu lạc bộ bóng đá một cách tích cực nhất. Không phải Amsterdam hay Eindhoven, chính Heerenveen xứng đáng nhất với danh hiệu “thành phố bóng đá tuyệt vời nhất Hà Lan”, cho dù cuối cùng họ vẫn là một thị trấn, chưa lên cấp thành phố.

Một fan hâm mộ kì cựu của SC Heerenveen đã từng tự hào khẳng định: “SC Heerenveen là một câu lạc bộ giành cho tất cả mọi người. Dù thắng, dù thua, hay hòa, tôi sẽ vẫn là fan của SC Heerenveen cho đến ngày chết đi!”