Đoàn Văn Hậu nhận tin vui

Theo nguồn tin của PV Báo Điện tử VTC News, Đoàn Văn Hậu đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với CLB Công an Hà Nội. Cầu thủ sinh năm 1999 sẽ ở lại đội bóng ngành công an thêm 3 mùa giải nữa với chi phí hợp lý.

Việc gia hạn hợp đồng với Đoàn Văn Hậu được đánh giá là quyết định hợp lý với CLB Công an Hà Nội ở thời điểm hiện tại. Trở lại thi đấu đỉnh cao hồi cuối năm 2025, Đoàn Văn Hậu nhanh chóng lấy lại phong độ. Anh vừa hoàn thành yêu cầu phòng ngự ở vị trí trung vệ và vừa có thể hỗ trợ cho mặt trận tấn công.

Đoàn Văn Hậu còn ghi một siêu phẩm trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội gặp Đông Á Thanh Hóa. Bàn thắng từ giữa sân của Văn Hậu mở ra chiến thắng đầy khó khăn nhưng quan trọng cho CLB Công an Hà Nội.

Đoàn Văn Hậu nghỉ thi đấu hơn 2 năm qua vì những chấn thương dai dẳng ở phần gót chân. Ban đầu, hậu vệ sinh năm 1999 được dự báo nghỉ thi đấu từ 6-8 tháng. Nhưng quá trình hồi phục mà không trải qua phẫu thuật diễn ra chưa thật như ý muốn của Văn Hậu. Tháng 3/2024, anh phải lên bàn mổ.

Sau đó, Đoàn Văn Hậu thêm 3 lần sang Singapore và 1 lần sang Hàn Quốc để điều trị dứt điểm chấn thương. Anh thường xuyên phải đeo nẹp và các thiết bị cố định phần bàn chân. Cuối cùng, Văn Hậu phải mất hơn 2 năm để trở lại sân cỏ.

Đoàn Văn Hậu là hạt nhân chính của U23 Việt Nam trong hành trình giành huy chương bạc giải U23 châu Á 2018. Anh vô địch AFF Cup 2018 và cùng tuyển Việt Nam vào vòng tứ kết Asian Cup 2019, vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Bất chấp giá trị chuyển nhượng suy giảm nặng nề chỉ còn 150 nghìn euro (theo transfermakt), Đoàn Văn Hậu vẫn là cái tên nhận được sự săn đón. Dẫu sao, việc ở lại CLB Công an Hà Nội cho Đoàn Văn Hậu một sự ổn định trong thời gian tiếp theo.