Đoàn Văn Hậu nhận án phạt nặng sau pha phạm lỗi nguy hiểm

Án phạt cho Đoàn Văn Hậu đã được công bố.

Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định phạt cầu thủ Đoàn Văn Hậu 20 triệu đồng và đình chỉ thi đấu cầu thủ này 4 trận liên tiếp tại các giải đấu do VFF tổ chức.

Án phạt này dành cho pha phạm lỗi nguy hiểm của Văn Hậu với Doãn Ngọc Tân trong trận đấu giữa CLB CAHN và Thể Công tại vòng 2 V.League 2026/27. Cú đạp từ Văn Hậu khiến Doãn Ngọc Tân gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu gần 1 tháng. Trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Văn Hậu ngay sau pha phạm lỗi. Đây cũng là thẻ đỏ đầu tiên mà hậu vệ 27 tuổi phải nhận tại đấu trường V.League.

Văn Hậu đạp vào chân Doãn Ngọc Tân

Dự kiến, Đoàn Văn Hậu sẽ vắng mặt 4 trận liên tiếp của CLB CAHN tại V.League gặp lần lượt: Đồng Nai, Hà Nội FC, Thanh Hóa và SLNA.