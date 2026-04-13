Đoàn Văn Hậu nhận án phạt

Trong trận đấu CLB CAHN hòa 1-1 với PVF-CAND, hậu vệ Đoàn Văn Hậu nhận một thẻ vàng ở phút thứ 39. Đây là thẻ vàng thứ ba mà cầu thủ sinh năm 1999 phải nhận kể từ đầu mùa giải V.League 2025/26. Trước đó, Văn Hậu đã bị trọng tài cảnh cáo trong các trận gặp HAGL và Hà Nội FC.

Theo quy định, với những giải thuộc hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có tổng số trận từ 16 trận trở lên, một cầu thủ bị phạt 3 thẻ vàng ở 3 trận đấu khác nhau sẽ bị cấm thi đấu ở ngay trận đấu kế tiếp sau tấm thẻ thứ 3. Như vậy, Văn Hậu sẽ vắng mặt tại vòng đấu thứ 19 V.League, nơi CLB CAHN làm khách trước CLB CA TP.HCM.

Đoàn Văn Hậu sẽ bị treo giò 1 trận tại V.League

Thiếu vắng Văn Hậu là tổn thất không nhỏ đối với CLB CAHN. Kể từ khi trở lại sau chấn thương, cầu thủ sinh năm 1999 đã nhanh chóng tìm được vị trí chính thức trong hệ thống của HLV Mano Polking. Trong 8 trận gần nhất Văn Hậu ra sân tại V.League, CLB CAHN thắng 6, hòa 1 và chỉ thua 1 trận.

Nhà vô địch AFF Cup 2018 không chỉ là mảnh ghép chắc chắn cho hàng phòng ngự mà còn cho thấy hiệu quả khi lên tham gia tấn công. Văn Hậu hiện đã có 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn tại V.League 2025/26.

CLB CAHN hiện đang dẫn đầu bảng V.League với 45 điểm sau 18 vòng đấu, hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel 7 điểm. Dù khoảng cách điểm số tương đối lớn, thầy trò HLV Mano Polking không được phép chủ quan bởi trước mắt vẫn còn tới 8 vòng đấu.