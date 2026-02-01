Đoàn Văn Hậu lần làm một chuyện cho Doãn Hải My, khoảnh khắc vô tình hé lộ cuộc sống hôn nhân

Sau hơn hai năm về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My vẫn luôn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Từ một "đám cưới thế kỷ" rình rang vào tháng 11/2023, cặp đôi đã nhanh chóng xây dựng một tổ ấm bình yên, ràn ngập hạnh phúc.

Mới đây, Hải My không ngần ngại khoe được chồng gội đầu cho. Cô nàng cho biết kể từ khi cưới nhau, đây là lần đầu tiên hậu vệ sinh năm 1999 gội đầu cho vợ. Cả hai thoải mái bày tỏ tình cảm, nói chuyện vui vẻ. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống đời thường, dân tình cũng cảm nhận được sự ấm áp, tình cảm trong mối quan hệ này.

Văn Hậu gội đầu cho vợ Doãn Hải My (Ảnh: TTNV)

Cả hai vui vẻ khoe khoảnh khắc cuộc sống đời thường (Ảnh: TTNV)

Bước ngoặt lớn nhất trong hành trình hôn nhân của cặp đôi là sự chào đời của quý tử đầu lòng - bé Lúa (tên thật là Đoàn Minh Đăng) vào tháng 5/2024. Kể từ khi lên chức "bố mẹ bỉm sữa", cả Văn Hậu và Hải My đều có những thay đổi đáng kể. Trên trang cá nhân, nam cầu thủ quê Thái Bình không ngần ngại rũ bỏ hình ảnh mạnh mẽ trên sân cỏ để trở thành một "ông bố quốc dân", thuần thục trong việc bế con và thay tã hỗ trợ vợ.

Về phía Doãn Hải My, cô được khen ngợi là nàng WAGs khéo léo khi vừa hoàn thành tốt vai trò làm mẹ, vừa duy trì công việc kinh doanh và KOL. Người đẹp sinh năm 2001 thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường thực tế, từ nỗi vất vả khi thức đêm chăm con đến việc nhanh chóng lấy lại vóc dáng "vạn người mê" chỉ sau một thời gian ngắn sinh nở. Sự đồng hành của gia đình hai bên cùng sự tâm lý của Văn Hậu chính là chìa khóa giúp Hải My giữ được tinh thần rạng rỡ. Dù Văn Hậu phải đối mặt với những giai đoạn phục hồi chấn thương đầy thử thách, Doãn Hải My luôn là hậu phương vững chắc, cùng chồng sang nước ngoài chữa trị và cổ vũ anh sớm trở lại sân cỏ.