Giữa đêm 8/10, hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu tung video bắt trend theo bà xã Doãn Hải My quay tại thư viện lớn nhất Hàn Quốc - Starfield Suwon - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng mà cặp đôi đã ghé thăm cuối tuần trước. Hoá thân thành "boy tri thức", nhưng Đoàn Văn Hậu chỉ hút hơn 500.000 lượt xem dù kênh của anh sở hữu hơn 1,6 triệu lượt theo dõi. Còn Doãn Hải My, với kênh TikTok có lượt theo dõi chỉ bằng 1 nửa của Văn Hậu nhưng video của Hải My quay cùng địa điểm, cùng cách quay với Văn Hậu lại thu hút gần 5 triệu view.

Văn Hậu thắc mắc: "Mọi người kêu là chồng quay cho vợ thì xu hướng còn vợ quay cho chồng thì flop". Việc lượt xem của Văn Hậu thấp hơn Hải My rất nhiều có thể đến từ lý do khung giờ anh chàng đăng video là giữa đêm, vốn sẽ ít người xem hơn, hơn nữa, Văn Hậu đăng video sau bà xã 2 ngày nên hiệu ứng khó tốt hơn người đăng trước.

Văn Hậu hoá "boy tri thức" ở thư viện lớn nhất Hàn Quốc...

... Nhưng vẫn thua Doãn Hải My lượng view đáng kể

Màn "hơn thua" của vợ chồng Văn Hậu khiến dân mạng chỉ biết cười, một số bình luận góp vui: "Xem người ta dỗi nhau kìa", "Nhưng My quay đẹp hơn đó, không bị rung nhiều"... Một số người hâm mộ lại trả lời Văn Hậu, bày tỏ mong muốn sớm được thấy anh chàng trở lại sân cỏ bởi Văn Hậu đã vắng bóng trên sân suốt một năm qua.

Thời gian này, Văn Hậu đang ở Hàn Quốc tập phục hồi chấn thương. Doãn Hải My đã đi cùng chồng để chăm sóc và cổ vũ tinh thần cho anh. Ngoài thời gian tập luyện, Văn Hậu cũng tranh thủ đưa vợ đi tham quan, thưởng thức ẩm thực nổi tiếng Hàn Quốc.