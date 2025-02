Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My khoe biệt thự đẳng cấp gấp 10 lần nhà cũ, hé lộ luôn thời điểm khánh thành

Gia đình hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My luôn được dân tình biết đến với độ giàu có nhất nhì làng bóng Việt. Với khoản thu nhập khủng từ tiền lót tay của Văn Hậu cùng tài kinh doanh của Hải, vợ chồng hậu vệ sinh năm 1999 đã quyết định chuyển từ nhà chung cư sang sống ở nhà mặt đất. Khi được bạn bè hỏi khi nào tân gia, cầu thủ này liền tiết lộ căn nhà sẽ được xây dựng xong vào giữa năm 2025.

Mới đây, Văn Hậu đã chính thức khoe căn biệt thự đang được xây dựng của nhà mình. Được biệt đây là căn nhà hiện đại với tông màu kem ấm rộng 90m2 với thiết kế gồm 4 tầng và 3 phòng ngủ.

Thiết kế được Văn Hậu hé lộ (Ảnh: FBNV)

Theo hình ảnh được Văn Hậu chia sẻ, không gian phòng khách rộng lớn đặt bộ sofa khổng lồ, cầu thang dẫn lên tầng hai với tạo hình uốn cong điệu đà. Tường nhà được ốp gỗ để tạo sự liên kết với không gian tạo sự ấm cúng. Từ thông tin tiết lộ của bên thi công, cả 2 vợ chồng Văn Hậu - Hải My đều chuộng phong cách tối giản. Vì vậy, đồ trang trí trong căn nhà mới tuy không nổi bật nhưng lại hài hoà, đẹp mắt.

Điểm nhấn từ phòng khách đi vào làm không gian bếp được bố trí ngăn nắp. Bàn bếp rộng nhưng vẫn có thêm thiết kế bàn đảo cùng 2 bồn rửa nhằm thuận tiện cho việc nấu nướng. Đây cũng là không gian để nàng WAG Hải My trổ tài nấu nướng cho chồng cầu thủ và con trai.

Không gian bếp nhà Văn Hậu

Căn nhà còn được thiết kế với 3 phòng ngủ, phòng to nhất là sẽ không gian vun đắp tình yêu của Văn Hậu - Hải My. Ngoài ra, mẹ Văn Hậu thường xuyên từ Thái Bình lên Hà Nội giúp đỡ con cái nên cũng phải có phòng riêng. Phòng thay đồ được tách riêng biệt, không gian rộng rãi nhằm lưu trữ thoải mái đồ dùng cá nhân của 2 vợ chồng. Một căn phòng không thể thiếu đó là dành cho bé Lúa con trai của Văn Hậu - Hải My. Đây là căn phòng được decor hết sức đáng yêu, ngộ nghĩnh.

Không gian phòng ngủ