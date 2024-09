Đoàn Văn Hậu bí mật sang Hàn Quốc chữa chấn thương, có Doãn Hải My đồng hành?

Mới đây, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã âm thầm sang Hàn Quốc để điều trị chấn thương ở bệnh viện đầu ngành tại xứ sở kim chi. Chia sẻ với chúng tôi, ông Lee Dong-jun - người đại diện của HLV Park Hang-seo xác nhận Văn Hậu đã sang Hàn Quốc vào ngày 22/9 vừa qua và hiện anh đã bắt đầu quá trình điều trị với những chuyên gia đầu ngành. Được biết, công ty đại diện của HLV Park đã đứng ra kết nối để Văn Hậu sang Hàn Quốc chữa trị. Hiện tại, Văn Hậu đang tích cực tập phục hồi mỗi ngày để cải thiện tình trạng chấn thương kéo dài.

Vào ngày 25/9, Văn Hậu cũng đã chia sẻ hình ảnh check-in cùng bà xã Doãn Hải My trên một con phố vắng vẻ. Hai vợ chồng diện đồ đôi với phong cách thể thao khỏe khoắn nhưng vẫn ấm áp và phù hợp với điều kiện thời tiết ở xứ kim chi hiện tại. Nhiều người cho rằng nàng WAG Doãn Hải My đã đồng hành cùng ông xã cầu thủ trong chuyến đi điều trị chấn thương này, giống như cách cô đã sát cánh bên anh khi sang Singapore khám chấn thương ngay sau đám cưới linh đình hồi tháng 11/2023. Văn Hậu viết: "Cùng nhau trên những chặng đường". Còn Doãn Hải My cũng gửi cái ôm và lời động viên đến Đoàn Văn Hậu.

Văn Hậu khoe ảnh cùng bà xã Doãn Hải My

Đoàn Văn Hậu dính chấn thương dai dẳng kéo dài hơn 1 năm nay. Anh vắng bóng trong nhiều đợt tập trung đội tuyển Việt Nam cũng như các trận đấu của CLB chủ quản Công an Hà Nội. Trước đám cưới với Doãn Hải My vào tháng 11/2023, Văn Hậu cũng đã âm thầm sang Singapore khám chấn thương và trở về với chân đeo nẹp, bước đi tập tênh. Sau đám cưới, anh đã nhiều lần sang Singapore khám, chữa trị. Những hành trình của Văn Hậu đều có Hải My bên cạnh. Hiện tại hậu vệ sinh năm 1999 tiếp tục gửi gắm niềm tin nơi Hàn Quốc. Dù vậy, vẫn chưa rõ thời gian hậu vệ xuất sắc của ĐT Việt Nam có thể hồi phục hoàn toàn và trở lại sân cỏ.