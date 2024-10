Là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam, Đoàn Văn Hậu lại đang trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn khi phải vật lộn từng ngày với chấn thương dai dẳng. Hơn một năm nay, cầu thủ sinh năm 1999 không thể ra sân vì chấn thương, anh đã chạy chữa ở nhiều nơi nhưng vẫn chưa có kết quả rõ rệt. Mới đây, Văn Hậu đã sang Hàn Quốc điều trị phục hồi cùng chuyên gia, nỗ lực hàng ngày trong phòng tập mong ngày trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, hậu vệ quê Thái Bình vẫn vấp phải những bình luận kém duyên của cư dân mạng.

Dưới video của Văn Hậu ở Hàn Quốc, một người hâm mộ đã đặt câu hỏi rằng "Văn Hậu giải nghệ rồi hả anh em", kéo theo phía dưới nhiều bình luận của dân mạng tiêu cực muốn Văn Hậu hãy giải nghệ vì vắng bóng quá lâu trên sân cỏ.

Văn Hậu nỗ lực mỗi ngày trong phòng tập mong ngày trở lại

Một tài khoản mỉa mai: "Nghỉ lâu vậy thì giải nghệ luôn được rồi. Chứ có tập trung nghiệp đá bóng nữa đâu". Ngay sau đó, bà xã Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã lên tiếng đáp trả dân mạng: "Dạ, nếu không tập trung và không có sự quyết tâm quay trở lại thì đã không lặn lội tới Hàn để tập phục hồi hàng ngày từ sáng tới tối đâu ạ. Trước khi nói mình chịu khó tìm hiểu đã anh ơi. Cảm ơn anh đã quan tâm".

Câu trả lời của Hải My được khen thể hiện EQ cao khi cô vừa có thể giải thích về sự vắng mặt của Văn Hậu do chấn thương, vừa cho người đọc thấy cầu thủ ĐT Việt Nam vẫn đang nỗ lực từng ngày, khát khao trở lại hơn ai hết. Doãn Hải My không cần quá gay gắt vẫn thể hiện được sự phê phán với việc netizen nhìn nhận phiến diện, thiếu tìm hiểu về chồng mình. Nhưng nàng WAG vẫn gửi lời cảm ơn đến ý kiến tiêu cực này, và coi đó là sự quan tâm của khán giả dành cho Văn Hậu.

Doãn Hải My đáp trả bình luận muốn Văn Hậu giải nghệ