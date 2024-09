Chiều 18/9, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu đăng tải video chia sẻ về các hoạt động cô thường làm khi chăm con như rửa bình sữa, tiệt trùng đồ dùng hàng ngày của em bé.. Mẹ bỉm sữa nhận về nhiều lời khen bởi nhan sắc xinh đẹp, dáng vẻ dịu dàng cùng nụ cười toả nắng, tràn đầy hạnh phúc khi vui đùa cùng nhóc tỳ.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng lại thắc mắc vì sao không thấy Đoàn Văn Hậu làm những việc nhà mà Hải My đang làm để chia sẻ bớt sự vất vả với vợ. Thấy dân mạng tiêu cực cố tình nhắm vào ông xã cầu thủ, Doãn Hải My lập tức bênh vực bằng câu bình luận cứng rắn: "Thế chồng tớ làm tớ cũng phải quay lại giống như này để báo cáo á? Không up (đăng - PV) lên đâu có nghĩa là không làm cậu ơi. Hoan hỉ hoan hỉ".

Bà xã Đoàn Văn Hậu hạnh phúc bên con trai đầu lòng

Doãn Hải My làm việc nhà, dân mạng lại thắc mắc Văn Hậu sao không cùng chia sẻ

Ngoài ra, một dân mạng dành cho Doãn Hải My lời khuyên về việc kiêng cữ sau sinh: "Cậu rửa bình ngâm tay vào nước lâu sau hay bị đau khớp ngón tay á cậu". Đáp lại, vợ Văn Hậu cho biết cô có cô giúp việc và các thành viên trong gia đình giúp đỡ nhiều nên không phải làm việc nhà quá thường xuyên".

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là cặp đôi hot nhất nhì làng bóng đá Việt thời điểm hiện tại khi chàng là cầu thủ đình đám ĐT Việt Nam với diện mạo điển trai, vóc dáng to cao. Còn nàng là tiểu thư Hà thành, từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, tốt nghiệp Đại học Luật và còn có nhiều tài lẻ. Tháng 11/2023, cả hai làm đám cưới sau 3 năm hẹn hò. Hạnh phúc của đôi trai tài gái sắc càng trọn vẹn hơn sau khi cậu quý tử Đoàn Minh Đăng chào đời vào tháng 5/2024.