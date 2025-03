Đoàn Văn Hậu bất ngờ xuất hiện với diện mạo lạ khiến netizen hoang mang, còn tưởng đâu là mẹ Doãn Hải My

"Không thể nhận ra Đoàn Văn Hậu sau khi lấy vợ", "Giật mình tưởng đâu là mẹ đẻ Doãn Hải My", "Còn đâu Văn Hậu một thời khiến đội bạn phải khiếp sợ, sao giờ anh lại như này rồi", "Quay thế này giống mặt bà ngoại ghê".

Đó là những bình luận của dân tình dưới bài đăng của nhất của Doãn Hải My trên nền tảng TikTok. Theo đó, tối ngày 17/3, nàng WAG Doãn Hải My khoe khoảnh khắc vui vẻ bên chồng cầu thủ. Cô dùng hiệu ựng làm cho gương mặt của chồng trở nên nữ tính vô cùng hài hước. Văn Hậu vừa xuất hiện khiến cư dân mạng hoang mang vì mới đầu còn lầm tưởng đây là mẹ đẻ của Hải My là bà Mai Đoàn. Sau đó khi xem tiếp video dân tình mới nhận ra đây là Văn Hậu.

Điều khiến người hâm mộ không thể nhận ra đó là cách Văn Hậu tương tác với ống kính. Là một cầu thủ thi đấu ở vị trí hậu vệ, anh vốn là người mạnh mẽ, bản lĩnh, không ngại đối đầu nhưng sau khi lấy vợ thì đúng chiều vợ, "ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều".

Như bao ông chồng khác, Văn Hậu cũng phải cưng chiều, hợp tác quay những video dễ thương cùng với nàng WAG Doãn Hải My.

Đoàn Văn Hậu xuất hiện khiến dân tình hoang mang

Nhìn Văn Hậu dân tính nghĩ đến mẹ Hải My

Tình hình của Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu thực tế không "mất tích". Anh vẫn hiện diện trong các sự kiện thể thao, hoạt động khá tích cực trên nền tảng mạng xã hội. Nhưng Văn Hậu lại "nằm ngoài" guồng quay của bóng đá Việt Nam.

Từ ở CLB CAHN đến đội tuyển Việt Nam, từ AFF Cup đến Asian Cup hay vòng loại World Cup 2026... Trong 2 năm qua, cái tên Văn Hậu đã vắng bóng ở tất cả các danh sách kể trên. Chấn thương kéo dài khiến vị thế hậu vệ trái số 1 Việt Nam từng "đóng đinh" cho anh từ năm 2018 đến 2023 cũng dần rơi vào... dĩ vãng.

Văn Hậu tới thời điểm hiện tại vẫn phải nẹp chân

Hình ảnh mới nhất của Văn Hậu khi đi uống nước với vợ

Văn Hậu dính chấn thương viêm điểm bám gót chân vào hồi tháng 9/2023. Sau khi phát hiện chấn thương, anh đã sang Singapore để thăm khám và điều trị chấn thương 2 lần. Sau đó, Văn Hậu cùng vợ sang Hàn Quốc điều trị hồi cuối năm 2024 nhưng đến nay vẫn chưa thể trở lại tập trên sân cỏ. Những ngày qua người hâm mộ chỉ thấy hậu vệ quê Thái Bình tập luyện trong phòng gym.

Suốt khoảng thời gian khó khăn qua, Văn Hậu luôn có sự đồng hành của vợ. Hải My cũng nhiều lần phải lên mạng đáp trả khi có những bình luận không hay về chồng. Như mới đây, trong video mà nàng WAG sinh năm 2001 đăng lên mạng, hàng loạt câu hỏi về chuyện Văn Hậu giải nghệ khiến vợ Văn Hậu phải giải thích.

"Văn Hậu giải nghệ rồi hả anh em?", một người bình luận. Ngay sau đó, Doãn Hải My đáp trả: "Dạ, nếu không tập trung và không có sự quyết tâm quay trở lại thì đã không lặn lội tới Hàn để tập phục hồi hàng ngày từ sáng tới tối đâu ạ. Trước khi nói mình chịu khó tìm hiểu đã anh ơi. Cảm ơn anh đã quan tâm".

Văn Hậu rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất của đời cầu thủ đó là chấn thương. Với tình hình hiện tại, người hâm mộ dường như không còn hy vọng cầu thủ sinh năm 1999 có thể trở lại thi đấu đỉnh cao như xưa. Lúc này, việc hậu vệ quê Thái Bình có thể trở lại sân cỏ thi đấu đã là một kỳ tích.