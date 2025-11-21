Đoàn Thể thao Việt Nam khu vực phía Nam xuất quân dự SEA Games 33

Sáng 21-11, lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam (khu vực phía Nam - TP HCM) tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 - SEA Games 33 đã diễn ra tại trước trụ sở UBND TP HCM.



Đoàn TTVN khu vực phía Nam dâng hoa tượng đài Bác Hồ

Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại lễ xuất quân

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, nhấn mạnh các đội tuyển thể thao của TP HCM nói riêng và khu vực phía Nam nói chung cần giữ vững tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và ý chí chiến đấu cao nhất, phấn đấu giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33 đồng thời thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, phong cách ứng xử văn minh và chuyên nghiệp.

Hai tuyển thủ Lưu Gia Kiện và Trương Thảo Vy tuyên thệ

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy tặng quà cho Trung tâm HLTT quốc gia TP HCM

Với sự chuẩn bị toàn diện, tiên phong trong khoa học thể thao và công nghệ đào tạo hiện đại, lực lượng thể thao tập huấn tại TP HCM được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, tạo động lực và truyền cảm hứng để cùng Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) chinh phục thành tích.

Tại SEA Games 33, TTVN đặt mục tiêu giành từ 90-100 huy chương vàng, tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm đầu khu vực. Trong đó, các vận động viên TP HCM và các tỉnh thành phía Nam được kỳ vọng sẽ đóng góp một phần quan trọng trong mục tiêu đặt ra, đặc biệt ở những nội dung thế mạnh. Tại kỳ đại hội trước, khu vực phía Nam đã mang về 60 trong tổng số 132 huy chương vàng của toàn đoàn Thể thao Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trao cờ cho đoàn TTVN khu vực phía Nam

Năm nay, TP HCM có 59 huấn luyện viên và 258 vận động viên tham gia thi đấu 37/45 môn mà Đoàn Thể thao Việt Nam đã đăng ký. Các tỉnh phía Nam như Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ... cũng góp một phần không nhỏ tạo nên lực lượng đoàn kết, mạnh mẽ chinh chiến tại SEA Games lần này.

Đoàn TTVN phía Nam gồm 300 HLV và VĐV

SEA Games 33 tại Thái Lan sẽ chính thức khai mạc từ ngày 9-12 và diễn ra đến hết ngày 20-12. Một số phân môn sẽ khởi động sớm hơn như bóng đá (từ ngày 3-12), cầu lông và hockey (từ ngày 7-12)... Với 12.506 vận động viên tham gia tranh tài tại 55 môn thể thao, đây được xem là kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Đáng chú ý, SEA Games 33 cũng là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại 3 địa điểm khác nhau là Bangkok, Chonburi và Songkla. Thông qua khẩu hiệu "Amity of ASEAN" (Tình hữu nghị của ASEAN), đại hội lần này không chỉ là nơi tranh tài giữa các vận động viên hàng đầu khu vực mà còn nhằm thể hiện tinh thần hợp tác, hữu nghị giữa 11 quốc gia thành viên trong bối cảnh Đông Timor cũng đã gia nhập ASEAN.



