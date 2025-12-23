Đoàn Thể thao Việt Nam được vinh danh sau SEA Games 33

Những câu chuyện về chiến thắng, những tấm huy chương đầy cảm xúc, cùng cả những khoảnh khắc tiếc nuối đã được chính các VĐV tiêu biểu như Viktor Lê của Đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam hay VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh, người vừa đem về “hat-trick huy chương vàng” cho thể thao Việt Nam chia sẻ.

Chương trình “Tinh thần Việt Nam” vinh danh Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33

Trong gala, phần tặng thưởng 500 triệu đồng cho Đoàn Thể thao Việt Nam là điểm nhấn giàu ý nghĩa, thể hiện sự trân trọng đối với nỗ lực không ngừng nghỉ của các vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia tham gia thi đấu tại Thái Lan.

VĐV Nguyễn Thị Oanh, người đem về “hat-trick” huy chương vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam

HLV Mai Đức Chung cùng các ngôi sao bóng đá Việt Nam tham dự chương trình

Chương trình có sự đồng hành của Sơn Jymec – Nhà tài trợ đồng hành, góp phần tiếp sức cho hành trình lan tỏa niềm tự hào Việt Nam, khẳng định hình ảnh thương hiệu gắn bó bền bỉ với các hoạt động thể thao và những giá trị tích cực của cộng đồng.

Tham dự SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan lần này, đoàn Thể thao Việt Nam gồm có với 1.165 thành viên, tham gia thi đấu ở 47/66 môn, với tổng cộng 443/573 nội dung thi đấu. Khép lại hơn 10 ngày thi đấu, Đoàn thể thao Việt Nam đạt thành tích 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, đứng thứ ba sau Thái Lan và Indonesia. Ngoài các môn chính thức, Việt Nam còn giành 5 HCV các môn biểu diễn, gồm võ thuật tổng hợp MMA và bộ môn Audition (2 HCV) và kéo co (1 HCV).

Tổng kết hành trình thi đấu tại SEA Games 33, các chuyên gia cho rằng so với SEA Games 32 tại Campuchia, số HCV của Việt Nam đã giảm do nhiều môn thế mạnh không được đưa vào chương trình thi đấu như lặn, vovinam, kun bokator, kun khmer.

Một số môn chưa đạt kỳ vọng như judo, wushu, cử tạ, xe đạp, bắn cung, đi bộ. Đây là những vấn đề cần được đánh giá thẳng thắn để điều chỉnh trong thời gian tới. SEA Games 33 vì vậy không chỉ khép lại bằng vị trí thứ 3 toàn đoàn của thể thao Việt Nam, mà còn tiếp tục củng cố niềm tin vào chiến lược phát triển dựa trên chất lượng, chiều sâu và sự bền vững, kiên định với mục tiêu Olympic, hướng tới Asian Games và xa hơn là các đấu trường châu lục khác.