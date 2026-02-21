Doãn Hải My vững phong độ nàng WAG mặc áo dài đẹp nhất, xách túi hiệu sang chảnh bên Văn Hậu ai cũng ngoái nhìn

Mỗi dịp Tết đến xuân về, dân tình lại chờ đợi màn "lên đồ" của dàn WAGs đình đám. Và năm nay, Doãn Hải My tiếp tục chứng minh vì sao cô luôn được gọi tên trong danh sách những nàng WAG mặc áo dài đẹp nhất làng bóng đá Việt.

Trong loạt ảnh du xuân cùng ông xã Đoàn Văn Hậu và con trai nhỏ, Doãn Hải My diện áo dài nền kem điểm họa tiết xanh ngọc dịu mắt, thiết kế ôm nhẹ tôn vóc dáng thanh mảnh. Visual "nàng thơ" với mái tóc đen dài buông xõa, lối trang điểm trong trẻo giúp cô ghi điểm tuyệt đối giữa khung cảnh nắng xuân rực rỡ bên hàng dừa và mặt hồ xanh mát.

Sánh đôi bên cạnh, Văn Hậu chọn outfit đơn giản với áo polo xanh và quần sáng màu, cao lớn nổi bật. Cặp đôi nắm tay con trai dạo phố, cả nhà diện đồ tone-sur-tone tạo nên khung hình gia đình chuẩn "visual cực phẩm" khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Đặc biệt, khoảnh khắc Hải My được ông xã bế con đứng cạnh tươi cười càng làm nổi bật hình ảnh tổ ấm hạnh phúc, viên mãn.

Không chỉ ghi điểm ngoài phố, khi trở về nhà, nàng WAG vẫn giữ phong độ với tà áo dài thướt tha giữa không gian trang trí hoa xuân rực rỡ. Thần thái nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng cùng khí chất tiểu thư giúp Hải My nổi bật trong từng khung hình, đúng chuẩn "mỹ nhân Tết" của làng bóng đá.

Từ khi về chung một nhà với Văn Hậu, Doãn Hải My ngày càng được khen ngợi bởi gu thời trang tinh tế, đặc biệt là những lần diện áo dài truyền thống. Mỗi năm một phong cách nhưng điểm chung vẫn là sự thanh lịch, nền nã mà cuốn hút –-đủ để giữ vững danh hiệu không chính thức: nàng WAG mặc áo dài đẹp nhất làng bóng đá.

Du xuân đầu năm, gia đình nhỏ của Văn Hậu - Hải My không chỉ là thú vui ngày tết mà còn khiến netizen phải xuýt xoa vì độ xứng đôi và hạnh phúc tròn đầy. Đúng là nhìn thôi cũng thấy mùa xuân đến thật gần!