Doãn Hải My - vợ Văn Hậu thảnh thơi chơi cùng con, 6 giây mẹ chồng cặm cụi hút bụi phía sau mới gây chúý

Mới đây, bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - nàng WAG Doãn Hải My thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi đăng khoảnh khắc vui đùa cực đáng yêu cùng con trai đầu lòng - bé Lúa (tên thật là Đoàn Minh Đăng). Trong video, bé Lúa quấn quýt bên mẹ, liên tục thơm lên má mẹ đầy tình cảm. Doãn Hải My tâm tình: "Con yêu yêu mẹ con tí ạ. Con ốm một trận, sụt luôn một kí, thương nhắm".

Khoảnh khắc dễ thương của hai mẹ con nhận về nhiều lượt yếu thích, cư dân mạng khen nhóc tỳ nhà Đoàn Văn Hậu tình cảm, lanh lợi và có vẻ ngoài dễ thương giống bố mẹ. Doãn Hải My cũng được khen về ngoại hình ngày càng xinh đẹp chuẩn "gái một con trông mòn con mắt", cùng chất giọng dịu dàng khi dỗ dành em bé.

Ngoài ra, dân mạng còn tò mò về một nhân vật thứ ba lọt vào khung hình của Doãn Hải My và con trai. Đó là người phụ nữ mặc chiếc áo phông xám, mái tóc đen dài ngang lưng kẹp gọn gàng, đôi tay đang miệt mài hút bụi. Tiếng máy hút bụi vọng vào trong video khiến fan chú ý.

Bà xã Đoàn Văn Hậu vui đùa cùng con, được mẹ chồng phụ giúp việc nhà?

Nhìn từ phía sau, nhiều người đoán đó chính là mẹ của Văn Hậu - bà Vũ Thị Nụ. Bà đang giúp các con dọn dẹp nhà cửa trong khi Hải My dỗ dành cậu nhóc Minh Đăng. Doãn Hải My thường xuyên khoe khoảnh khắc của mẹ chồng và bé Lúa, cô nàng còn khen từng bà có mái tóc đen, chắc khoẻ, lời miêu tả giống với người phụ nữ trong video.

Từ khi bé Lúa chào đời, mẹ của Văn Hậu đã từ quê nhà Thái Bình lên Hà Nội ở cùng các con để giúp Văn Hậu và Hải My chăm sóc bé Lúa. Doãn Hải My từng bày tỏ mình cảm thấy may mắn khi được cả mẹ chồng và mẹ đẻ giúp đỡ trong việc chăm con.

Hải My thường khoe khoảnh khắc mẹ chồng vui đùa cùng bé Lúa