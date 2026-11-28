Doãn Hải My kể chuyện dậy từ 3 giờ sáng ở Nhật Bản.

Trong chuyến du lịch Nhật Bản mới đây, Doãn Hải My - vợ Văn Hậu thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh check-in rạng rỡ trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Đáng chú ý, để có được những khoảnh khắc ưng ý bên núi Phú Sĩ, nàng WAG sinh năm 2001 cho biết cô đã phải thức dậy từ lúc 3 giờ sáng, khi trời còn chưa kịp sáng.

Kèm theo những bức hình ghi lại hành trình tại xứ sở hoa anh đào, người đẹp viết dòng trạng thái ngắn gọn: "Thành quả của việc dậy từ 3 giờ sáng". Sự chịu khó của cô nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ, không chỉ bởi diện mạo tươi tắn mà còn nhờ vẻ đẹp ấn tượng của biểu tượng thiên nhiên nổi tiếng Nhật Bản.

Doãn Hải My - vợ Văn Hậu khoe loạt ảnh ở Nhật Bản

Là một trong những thắng cảnh được du khách quốc tế đặc biệt yêu thích, núi Phú Sĩ mang vẻ đẹp tráng lệ nhưng việc chiêm ngưỡng trọn vẹn ngọn núi này lại phụ thuộc khá nhiều vào điều kiện thời tiết trong ngày. Vì vậy, dậy sớm để đón bình minh và "săn" những khung hình đẹp là lựa chọn quen thuộc của nhiều du khách khi đặt chân tới đây. Với Doãn Hải My, việc khởi hành từ tờ mờ sáng đã mang lại cho cô những kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi.

Sinh năm 2001, Doãn Hải My từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 cùng danh hiệu Người đẹp Tài năng, sau đó tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội vào năm 2023. Sau khi công khai chuyện tình cảm vào năm 2022 và tổ chức lễ cưới vào tháng 11/2023 với Đoàn Văn Hậu, cặp đôi đón con trai đầu lòng vào năm 2024. Bên cạnh vai trò làm vợ, làm mẹ và đồng hành cùng ông xã trong hành trình sự nghiệp cũng như quá trình hồi phục sau chấn thương, người đẹp vẫn dành thời gian cho sở thích cá nhân và khám phá những vùng đất mới, mang đến hình ảnh gần gũi, năng động.

Ảnh: FBNV