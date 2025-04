Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu tiết lộ ảnh thật căn biệt thự đẳng cấp gấp 10 lần nhà cũ, sao mà giàu thế?

Sau khi kết hôn với người đẹp Doãn Hải My và đón con trai đầu lòng, cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã có nhiều thay đổi lớn trong cuộc sống, đặc biệt là về chỗ ở. Anh quyết định rao bán căn hộ cao cấp tại khu vực Mỹ Đình, Hà Nội với mức giá khoảng 9 tỷ đồng, để chuyển sang xây dựng một căn biệt thự khang trang và tiện nghi hơn cho gia đình nhỏ của mình.

Mới đây, Doãn Hải My cũng hé lộ những hình ảnh về quá trình thi công căn biệt thự của gia đình. Theo đó, cô nàng đến tận nơi để thăm và đun đốc công việc cùng với Văn Hậu. Có thể thấy căn nhà vẫn còn ngổn ngang, đang trong quá trình hoàn thiện.

Doãn Hải My khoe ảnh thật tiến độ nhà đang thi công

Hình ảnh thiết kế phòng khách được Văn Hậu chia sẻ

Ngôi biệt thự mới của vợ chồng Văn Hậu có diện tích khoảng 90m², gồm 4 tầng và được thiết kế theo phong cách hiện đại. Nội thất chủ đạo sử dụng tông màu kem ấm, kết hợp các chi tiết gỗ, tạo nên sự sang trọng nhưng vẫn gần gũi, ấm áp. Trước đó, Văn Hậu và Hải My từng sinh sống trong một khu chung cư nổi tiếng ở Hà Nội, với thiết kế hiện đại, tiện ích đầy đủ. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình và đón thêm thành viên mới, cả hai mong muốn có không gian sống rộng rãi hơn, phù hợp hơn cho cuộc sống gia đình. Đó cũng là lý do họ quyết định bán căn chung cư và đầu tư xây dựng một căn biệt thự riêng. Việc bán chung cư và xây dựng biệt thự mặt đất không chỉ đánh dấu một bước tiến mới trong đời sống cá nhân của Văn Hậu, mà còn thể hiện sự ổn định, trưởng thành của anh sau những năm tháng bận rộn với sự nghiệp sân cỏ.

Vợ chồng Văn Hậu sắp có tổ ấm mới

Đoàn Văn Hậu được xem là một trong những cầu thủ giàu có hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện nay, với thu nhập đáng kể từ sự nghiệp thi đấu, quảng cáo và đầu tư cá nhân. Đó cũng là lý do dù nghỉ thi đấu gần 2 năm nhưng cầu thủ này vẫn có tiền xây biệt thự. Gần nhất, Văn Hậu ký hợp đồng với CAHN với mức lương 100 triệu đồng/tháng, trở thành cầu thủ nội hưởng lương cao nhất V.League. Ngoài ra, anh còn nhận khoản lót tay lên tới hàng tỷ đồng.

Ngoài Văn Hậu, Doãn Hải My cũng kiếm tiền cực giỏi. Dù xuất thân từ gia đình có điều kiện, cô vẫn tự xây dựng sự nghiệp riêng và duy trì nguồn thu nhập ổn định từ nhiều lĩnh vực. Cô thường xuyên chia sẻ các sản phẩm yêu thích trên mạng xã hội, kèm theo đường link mua hàng, từ đó nhận hoa hồng từ mỗi đơn hàng thành công. Hoạt động này được cô duy trì đều đặn và mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Bên cạnh đó, với lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng như TikTok (hơn 650.000 người theo dõi) và Instagram (hơn 295.000 người theo dõi), Doãn Hải My là gương mặt được nhiều nhãn hàng lựa chọn để quảng bá sản phẩm. Cô thường xuyên nhận các hợp đồng quảng cáo từ các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và phụ kiện. Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, Doãn Hải My đã thành lập cửa hàng kinh doanh phụ kiện thời trang dành cho nam giới. Ngoài ra, cô còn cùng chồng là Đoàn Văn Hậu xây dựng thương hiệu thời trang riêng, hướng đến đối tượng khách hàng trẻ tuổi.