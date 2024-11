Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - đăng tải video chia sẻ về cách làm đẹp, trong đó cô nàng nhấn mạnh việc bản thân có gương mặt "không nhỏ chút nào" khiến dân mạng bàn luận. Bởi lẽ Doãn Hải My vốn được biết đến là nàng WAG sở hữu nhan sắc thanh thuần, xinh đẹp tự nhiên, từng đạt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Tuy nhiên, vợ Văn Hậu một lần nữa khẳng định gương mặt của mình là "combo to và lệch".

Dù vậy, khi được Văn Hậu "hộ tống" tới dự một sự kiện mới đây, Doãn Hải My lọt "camera thường" của "team qua đường", cô nàng vẫn khiến dân tình xuýt xoa vì nhan sắc ngọt ngào. Clip 5 giây ghi lại khoảnh khắc Doãn Hải My xuất hiện cùng Văn Hậu trong vòng bảo vệ của các sinh viên trường đại học Luật.

Doãn Hải My khoe nhan sắc xinh đẹp động lòng người khi cùng Văn Hậu dự sự kiện

Tiểu thư Hà thành khoe vẻ đẹp tri thức, dịu dàng với đoá hoa ôm trong lòng, bước đi thanh lịch, uyển chuyển trên sân khấu của đại học Luật. Bóng lưng và vóc dáng của bà xã Đoàn Văn Hậu sau sinh cũng gây chú ý. Về thăm trường cũ, Doãn Hải My được chào đón nhiệt tình với tư cách ban giám khảo của một cuộc thi văn nghệ của sinh viên.

Vóc dáng của mẹ bỉm Doãn Hải My thu hút sự chú ý

Sau sự kiện, Doãn Hải My trở về nhà và được Đoàn Văn Hậu chăm sóc tận tình. Cô nàng đăng video được chồng mát-xa bằng máy cầm tay, giúp thư giãn phần bả vai. Nàng WAG sinh năm 2001 khẳng định bản thân là "Hoa hậu giải Đau cổ vai gáy khi mới 23 tuổi".