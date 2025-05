Doãn Hải My tăng 7kg so với thời thi hoa hậu, vóc dáng thay đổ rõ rệt nhưng vẫn khiến Văn Hậu say đắm

Sau khi hạ sinh con đầu lòng cho cầu thủ Đoàn Văn Hậu vào tháng 5/2024, Doãn Hải My nhận được nhiều sự quan tâm không chỉ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn mà còn vì vóc dáng sau sinh của cô. Vốn nổi tiếng với hình thể mảnh mai, thanh thoát và thần thái nhẹ nhàng, Hải My đã có những thay đổi nhất định về ngoại hình sau thời gian mang thai và sinh con.

Trong thời kỳ bầu bí, cô tăng cân lên khoảng 59 kg. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng sinh con, cô đã giảm được khoảng 9 kg nhờ việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, kết hợp cùng chế độ ăn uống lành mạnh, đủ chất dinh dưỡng.

Mới đây, Hải My gây chú ý khi xuất hiện với thân hình đầy đặn hơn. Thực tế Hải My đã tăng khoảng 3kg so với thời điểm cách đây vài tháng. Trên trang cá nhân, nàng WAG đăng ảnh đi cà phê và cho biết cân nặng hiện tại rơi vào khoảng 53kg. Con số này cao hơn so với thời con gái (khoảng 46–47 kg).

Hải My chia sẻ về cân năng của bản thân

Cân cặng luôn là nỗi ám ảnh với phụ nữ, dậu vậy với Doãn Hải My việc tăng cân này không khiến vóc dáng cô trở nên nặng nề, mà ngược lại, giúp cô trông đầy đặn, khỏe khoắn và mặn mà hơn. Các đường nét cơ thể vẫn gọn gàng, săn chắc, đặc biệt là phần eo và bắp tay được kiểm soát khá tốt. Nhờ gu thời trang tinh tế và sự tự tin, Hải My vẫn ghi điểm với hình ảnh thanh lịch, nền nã.

Trong tiệc sinh nhật của con trai Minh Đăng mới đây, Hải My mặc váy lúa ôm sát cơ thể nhưng vẫn cực nuột nà không để lộ bất kỳ khuyết điểm nào trên cơ thể.

Dù tăng cân nhưng vóc dáng của nàng WAG vẫn cực nuột nà

Hải My có thay đổi vóc dáng, đầy đặn hơn thời con gái

Văn Hậu và Hải My thường xuyên được bắt gặp cùng nhau tại phòng gym, thể hiện sự gắn bó và đồng hành bền chặt cả trong đời sống gia đình lẫn trong sinh hoạt thường ngày.

Trong những buổi tập luyện, Hải My thường diện trang phục thể thao năng động, đôi khi còn mặc áo bóng đá của Văn Hậu kết hợp cùng quần short, vừa thể hiện sự trẻ trung, khỏe khoắn, vừa toát lên vẻ nữ tính và ngọt ngào. Hình ảnh cặp đôi sánh vai trong phòng tập đã khiến nhiều người ngưỡng mộ vì không chỉ đẹp đôi mà còn rất “tình” trong từng cử chỉ nhỏ.

Về phía Văn Hậu, sau ca phẫu thuật chấn thương gót chân vào cuối năm 2023, anh vẫn đang trong giai đoạn hồi phục và cần tập luyện nhẹ nhàng theo chỉ định của bác sĩ. Dù phải đeo nẹp chân trong khi tập, anh vẫn duy trì việc rèn luyện sức khỏe đều đặn. Sự có mặt và hỗ trợ tinh thần từ vợ chính là điểm tựa giúp anh thêm kiên trì, lạc quan trong quá trình điều trị.

Đến hồi đầu năm 2025, Văn Hậu mới thực hiện thêm một ca phẫu nữa để điều trị chấn thương gót chân. Điều này khiến anh cần thêm 8-9 tháng để hồi phục. Với việc phải ngồi ngoài dưỡng thương đến 2 năm, khả năng tìm lại đỉnh cao phong độ của Văn Hậu sẽ là dấu hỏi lớn.