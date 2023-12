Doãn Hải My "nịnh" chị dâu của Đoàn Văn Hậu cực khéo, nhận về phản hồi chứng minh quan hệ chị em dâu tốt đẹp

Tháng 11 vừa qua, nàng WAG Doãn Hải My đã chính thức về làm dâu nhà Đoàn Văn Hậu. Sau hai đám cưới đình đám khắp mạng xã hội vào ngày 11/11 và 26/11, mối quan hệ của cô dâu mới Doãn Hải My cùng các thành viên trong gia đình nhà chồng cũng nhận được nhiều sự chú ý. Bên cạnh những hình ảnh Hải My được mẹ chồng chăm sóc, tình cảm của cô cùng chị dâu của Văn Hậu cũng dần được hé lộ qua những động thái trên mạng xã hội.

Chẳng hạn khi Lan Anh - vợ của anh trai Văn Hậu - đăng tải bức ảnh selfie tại đám cưới của hai em, Hải My chủ động bình luận khen chị dâu "quá là xinh". Đáp lại, chị dâu của Văn Hậu cũng khen ngợi Hải My bằng câu nói ngọt: "Em mình xinh hơn ạ". Cách gọi "em mình" mà Lan Anh dành cho Hải My đã thể hiện mối quan hệ chị em dâu thân thiết của cả hai.

Tại đám cưới Văn Hậu - Hải My ở quê nhà Thái Bình, Lan Anh cùng với bố mẹ chồng đã tất bật suốt mấy ngày để quán xuyến công việc ở rạp cưới, chuẩn bị chu đáo cho việc đón cô dâu Hải My về nhà. Ở đám cưới tại Hà Nội hôm 26/11, người ta cũng bắt gặp hình ảnh chị dâu Văn Hậu xách đồ giúp Hải My khi tan tiệc. Những chi tiết nhỏ nhưng đủ nói lên việc Hải My rất được lòng chị dâu và sự chăm sóc, yêu thương mà Lan Anh dành cho em dâu mới.

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My chụp ảnh cùng anh trai và chị dâu của Văn Hậu

Ông Đoàn Quốc Thắng và bà Vũ Thị Nụ - bố mẹ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu - có hai người con trai. Con cả là Đoàn Trọng Vũ, con thứ là Đoàn Văn Hậu. Hiện cả hai anh em đều đã lập gia đình. Anh trai Văn Hậu kết hôn với cô nàng Lan Anh và sinh ra con trai đầu lòng Đoàn Bảo Lâm. Cùng về làm dâu dưới một mái nhà, hai cô gái Lan Anh và Hải My đã sớm tạo mối quan hệ tốt đẹp.