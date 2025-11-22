Doãn Hải My ngày càng đẹp, ảnh đời thường đã xinh, diện áo dài càng xuất sắc!

Loạt khoảnh khắc mới của nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang khiến mạng xã hội xôn xao vì nhan sắc ngày càng thăng hạng của nàng tiểu thư Hà thành đình đám. Dù xuất hiện trong ảnh đời thường hay khoác lên mình tà áo dài chỉn chu, Doãn Hải My đều toát lên thần thái nhẹ nhàng, cuốn hút và xinh đẹp một cách tự nhiên, không hề gượng ép.

Kkhi xuất hiện trong bộ ảnh áo dài nền nã, Hải My khiến người ta phải mê mẩn ngắm nhìn bởi nét đẹp đằm thắm, sang trọng và rất Á Đông. Tà áo dài ôm nhẹ dáng người, kết hợp cùng ánh mắt dịu dàng và nụ cười tinh tế, giúp tổng thể vừa thanh lịch vừa tôn lên sự mềm mại đặc trưng của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Nữ tính nhưng không nhạt nhoà, dịu dàng nhưng vẫn cuốn hút - đó chính là điểm khiến bà xã Đoàn Văn Hậu luôn nổi bật giữa dàn WAGs Việt hội tụ toàn mỹ nhân.

Còn trong loạt ảnh chụp đời thường, Doãn Hải My lại ghi điểm với vẻ ngoài trong trẻo, đúng chuẩn "bạch nguyệt quang làng bóng đá". Lối makeup mỏng nhẹ giúp tôn lên đường nét thanh tú, đôi mắt dài sắc nhưng vẫn giữ được độ dịu dàng. Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ đơn giản đeo tai nghe, nhìn vào camera thôi mà visual đã đủ để khiến dân tình phải "thả tim" lia lịa. Ảnh đời thường không hề kém cạnh ảnh được đầu tư chỉn chu về góc máy, makeup và concept, cho thấy vẻ đẹp tự nhiên của nàng WAG vốn dĩ đã rất trong trẻo và cuốn hút.

Điều khiến công chúng càng chú ý là sau khi kết hôn và sinh con trai đầu lòng, visual của Doãn Hải My ngày càng lên hương, quyến rũ hơn dù chính chủ thường xuyên than thở chuyện lên cân, cảm thấy "béo" hơn thời con gái. Netizen đồng loạt khuyên Hải My đừng giảm cân vì hiện tại cô nàng đang có vóc dáng đầy đặn, còn đẹp hơn thời thi Hoa hậu.

Có thể nói, Doãn Hải My đang ở thời kỳ nhan sắc chín muồi: nền nã khi cần, ngọt ngào khi muốn, và đặc biệt là luôn toát lên khí chất tự tin, mềm mại đúng chuẩn nàng thơ. Không khó hiểu khi cô nàng liên tục được khen ngợi là một trong những WAGs có visual nổi bật nhất hiện tại - đẹp kiểu không có điểm nào để chê.



