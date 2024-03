Nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu là cô nàng luôn chỉn chu với hình ảnh của bản thân. Từ việc mỗi khi ra đường đều phải make-up, diện đồ thời trang đến từng hình ảnh trên mạng xã hội đều được chọn lựa kĩ lưỡng, đẹp đẽ,... Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 luôn xuất hiện trước công chúng với diện mạo của hot girl với nét sang chảnh, quyến rũ và "không góc chết". Bởi vậy, khi Hải My để mặt mộc, dân tình càng chú ý hơn.

Mới đây, người hâm mộ đã chia sẻ hình ảnh Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu khi ở quê nhà Thái Bình đợt tết nguyên đán. Bà xã Văn Hậu để mặt mộc chụp ảnh cùng người thân. Cô nàng búi tóc gọn gàng, nở nụ cười tươi tắn. Dù không trang điểm, Doãn Hải My vẫn đủ xinh đẹp với ngũ quan tươi sáng, làn da mịn màng, lông mày sắc nét. Dẫu vậy, dân tình vẫn nhận ra gương mặt nàng WAG đã tròn hơn trước khá nhiều, không còn cằm V-line gọn gàng trước đây. Đây là dấu hiệu của việc tăng cân và vợ Đoàn Văn Hậu cũng đang dính nghi vấn có tin vui nên những thay đổi này là điều dễ hiểu. Khi đặt cạnh ảnh mặt mộc người khác chụp và ảnh tự đăng, nhan sắc của Doãn Hải My không có nhiều khác biệt, chỉ là cô nàng biết cách tạo dáng và thả tóc để gương mặt thon gọn hơn khi lên hình sống ảo.

Doãn Hải My khi để mặt mộc và khi trang điểm không quá khác biệt

Ngoài ra, nàng WAG còn gây chú ý với vòng hai lùm lùm trong chiếc áo len rộng rãi. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã kết hôn sau 3 năm hẹn hò, việc cả hai có tin vui là điều rất dễ hiểu. Dù vậy, cặp đôi vẫn chưa công khai nói về chuyện này với người hâm mộ. Tất cả những gì Văn Hậu thổ lộ chỉ dừng ở việc anh ước năm sau đi chúc tết sẽ được bế con theo cùng.