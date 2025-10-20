Doãn Hải My "lên đồ" chuẩn tiểu thư sang hết nấc, để mặt mộc vẫn cực xinh, netizen tấm tắc: Văn Hậu số hưởng!

Nếu nói đến những nàng WAGs có gu thời trang thanh lịch, sang trọng bậc nhất làng bóng đá Việt, chắc chắn Doãn Hải My luôn nằm trong top đầu. Mỗi lần xuất hiện, bà xã của Đoàn Văn Hậu đều khiến dân tình xuýt xoa với phong thái nhẹ nhàng, tiểu thư nhưng không kém phần đẳng cấp.

Mới đây, loạt khoảnh khắc hậu trường trong bộ ảnh cưới của cặp đôi tiếp tục gây "bão" mạng xã hội. Diện váy trắng bồng bềnh, mái tóc búi cao và layout trang điểm nhẹ nhàng, Doãn Hải My xuất hiện như một "công chúa" giữa sảnh khách sạn sang trọng, sánh đôi cùng "hoàng tử" Đoàn Văn Hậu trong bộ tuxedo lịch lãm. Cả hai di chuyển giữa dàn nhiếp ảnh, nắm tay nhau bước xuống cầu thang hay đứng trong thang máy đều toát ra khí chất của một đôi vợ chồng quyền lực và hạnh phúc.

Doãn Hải My xinh - sang hết nấc trong hậu trường ảnh cưới cùng Văn Hậu

Visual của Doãn Hải My đúng chuẩn "sang - xịn - mịn", từng cử chỉ nhỏ, nụ cười nhẹ hay ánh mắt liếc nhìn chồng đều khiến người xem phải tan chảy. Dân mạng không tiếc lời khen: "Đúng là tiểu thư, sang mà vẫn tinh tế", "Cặp này chụp chỗ nào cũng ra vibe đám cưới cổ tích", "Hậu có số hưởng ghê!"...

Ấy vậy mà "tiểu thư nhà Hậu" lại vừa khiến dân tình xuýt xoa với một khoảnh khắc cực đời thường. Trên story cá nhân, Doãn Hải My đăng ảnh selfie trong thang máy với dòng caption giản dị khoe giao diện mặt mộc. Dù chỉ diện áo caro, buộc tóc cao và không trang điểm, bà xã Văn Hậu vẫn khiến netizen phải thốt lên vì nhan sắc mộc mạc, làn da mịn màng và nụ cười tươi tắn.

Netizen rần rần bình luận: "Không cần make-up, Doãn Hải My vẫn đẹp kiểu dịu dàng, đúng chuẩn dâu ngoan nhà người ta", "Hậu chắc phải vui lắm, vợ vừa sang chảnh vừa đáng yêu thế này thì chịu sao nổi!"...

Từ khi kết hôn, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vẫn luôn giữ được hình ảnh đẹp, kín tiếng nhưng ngập tràn năng lượng tích cực. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện hay những khoảnh khắc đời thường giản dị, lúc nào cũng toát ra vibe hạnh phúc viên mãn.

Một bên là bóng hồng xinh đẹp, tinh tế, vừa "lên đồ" là hoá công chúa; một bên là chàng cầu thủ điển trai, tài năng và chiều vợ hết mực - chẳng trách dân mạng cứ mãi gọi Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My là "cặp đôi vàng trong làng bóng đá"!