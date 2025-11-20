Doãn Hải My khoe chân dài thẳng tắp đọ sắc cùng ái nữ đại gia Minh Nhựa, khí chất tiểu thư gây sốt

Mới đây, netizen xôn xao trước khoảnh khắc vợ chồng hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu -nàng WAG Doãn Hải My hội ngộ cùng vợ chồng ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa. Dù chỉ là bức ảnh chụp vội trong buổi gặp gỡ bạn bè, visual của Doãn Hải My và Joyce Phạm lại đủ khiến cả khung hình "bừng sáng".

Trong ảnh, Doãn Hải My gây chú ý với gương mặt rạng rỡ, thần thái dịu dàng sau sinh nhưng sắc vóc ngày càng thăng hạng. Người đẹp diện set đồ đơn giản với áo sơ mi tối màu và chân váy ngắn, khéo khoe đôi chân dài thẳng tắp - điểm vàng giúp cô luôn nổi bật trong mọi khung hình. Bà mẹ một con vẫn giữ được phong độ nhan sắc đáng nể, đặc biệt là vẻ trẻ trung như thiếu nữ.

Trong khi đó, Joyce Phạm - con gái đại gia Minh Nhựa cũng không hề kém cạnh. Cô nàng chọn outfit nhẹ nhàng, thanh lịch với gam be - xám trung tính. Mái tóc đen suôn dài và layout trang điểm tự nhiên giúp vẻ đẹp thêm phần mềm mại. Dù đứng cạnh Doãn Hải My - một trong những nàng WAG sở hữu visual nổi bật nhất làng bóng đá, ái nữ Minh Nhựa vẫn toát lên khí chất riêng: kín đáo nhưng sang, nhẹ nhàng nhưng cuốn hút.

Nhìn vào bức ảnh, dân mạng không khỏi xuýt xoa vì visual của cả nhóm bạn: hai nàng đều tươi tắn, gương mặt nhỏ nhắn, vóc dáng gọn gàng và thần thái "tiểu thư" thấy rõ, vừa sang - vừa xinh - vừa hợp vibe.

Không cần trang phục cầu kỳ hay tạo dáng phức tạp, chỉ một buổi hẹn cà phê nhỏ cũng đủ giúp Doãn Hải My và ái nữ Minh Nhựa chiếm trọn spotlight mạng xã hội.