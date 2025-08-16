Doãn Hải My khoe cận cảnh căn biệt thự bạc tỷ bề thế sắp tân gia của Đoàn Văn Hậu

Mới đây, trên trang cá nhân, Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu - vừa chia sẻ một góc nhỏ trong căn biệt thự bạc tỷ đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 khoe ảnh chụp một lối đi sân vườn được lát đá xám xen kẽ sỏi trắng, hai bên là thảm cây xanh mướt với nhiều loại thực vật được cắt tỉa gọn gàng. Phía trên là mái che bằng khung thép đen và tấm polycarbonate trong suốt, vừa hiện đại vừa sang trọng. Không gian này vừa mang cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên, vừa thể hiện sự đầu tư tỉ mỉ trong thiết kế.

Dù chỉ tiết lộ một góc nhỏ, nhưng nhiều người cũng dễ dàng hình dung ra quy mô và độ sang chảnh của căn biệt thự. Với phong cách kiến trúc hiện đại, phối hợp hài hòa giữa mảng xanh và nội thất tinh tế, tổ ấm của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hứa hẹn sẽ là một trong những biệt thự đáng mơ ước của giới cầu thủ Việt. Doãn Hải My cho biết căn biệt thự đang hoàn thiện khoảng 80% và sẽ sớm được ra mắt vào năm nay.

Một góc biệt thực bạc tỷ nhà Văn Hậu - Hải My sắp tân gia

Bản thiết kế 3D căn biệt thự sang trọng nhà Văn Hậu - Hải My

Nói về "ngôi nhà mơ ước", Hải My cho biết đây là kết quả của sự tâm huyết và ấp ủ suốt gần một năm của cả hai vợ chồng. "Lúc này là lúc nôn nóng, háo hức được về nhà mới nhất đây", Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ, bộc lộ niềm hạnh phúc và kỳ vọng dành cho tổ ấm tương lai.

Căn biệt thự mang phong cách hiện đại tối giản - vừa sang trọng, thanh lịch, vừa tránh sự rườm rà. Vợ chồng cô đặc biệt chú trọng yếu tố ánh sáng và không gian mở. "Cả hai đều mong muốn ngôi nhà có nhiều ánh sáng tự nhiên nhất có thể nên đã thiết kế giếng trời cùng hệ thống cửa sổ, cửa kính lớn để đón nắng, đón gió", Hải My nói. Chính điều này tạo nên sự thoáng đãng, trong lành, giúp các thành viên luôn cảm thấy gần gũi với thiên nhiên dù sống giữa lòng thành phố.

Ngôi nhà gồm 3 tầng và 1 tum, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một gia đình trẻ. Tầng 1 là phòng khách rộng, bếp và khu vực ăn uống - nơi cả nhà quây quần mỗi ngày. Tầng 2 dành cho phòng ngủ của bé Lúa - con trai đầu lòng, cùng một phòng ngủ phụ tiện nghi. Tầng 3 là không gian riêng của vợ chồng Văn Hậu - Hải My, gồm phòng ngủ chính, phòng thay đồ và nhà vệ sinh riêng, mang lại sự thư giãn tối đa. Tầng tum được bố trí phòng thờ trang nghiêm, phòng làm việc yên tĩnh và một phòng ngủ phụ nhỏ, đảm bảo vừa tiện nghi vừa riêng tư.

Kể từ sau đám cưới đình đám vào cuối năm 2023, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc, từ những chuyến du lịch, buổi hẹn hò đến quá trình hoàn thiện ngôi nhà mơ ước. Người hâm mộ đang rất mong chờ ngày vợ chồng Văn Hậu chính thức "tân gia" và hé lộ trọn vẹn không gian sống bạc tỷ này.