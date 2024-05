Doãn Hải My khoe ảnh diện bikini nóng bỏng, Đoàn Văn Hậu lập tức có phản ứng

Nàng WAG Doãn Hải My vừa khoe trọn bộ ảnh diện bikini thả dáng trên bãi biển kèm trạng thái "em nhớ biển". Sở dĩ Doãn Hải My đang mang bầu con của Đoàn Văn Hậu nên cô nàng không được đi chơi nên nhớ lại khoảng thời gian "tự do bay nhảy".

Doãn Hải My đăng lại bộ ảnh cũ

Lập tức chàng cầu thủ sinh năm 1999 đã kéo vợ "trở về thực tại".

"Ôi biển Hà Nội đẹp quá" , Văn Hậu bình luận. Đáp lại chồng, Hải My chỉ biết ngậm ngùi rằng cô đang "đi biển online".

Vợ chồng Văn Hậu bình luận trên mạng xã hội

Không chỉ riêng Doãn Hải My, một nàng WAG khác là Mai Hà Trang cũng đang có em bé nên không thể đi chơi. Bên dưới bài đăng của vợ Văn Hậu, vợ Hà Đức Chinh cũng tiếc nuối vì thời điểm trước đó không mang theo 10 bộ bikini để chụp ảnh, giờ không còn ảnh để đăng.

"Hóp bụng vào Thóc ơi", Doãn Hải My hài hước nói về chính mình.

Vợ Đức Chinh và vợ Văn Hậu trò chuyện thoải mái

Hai nàng WAG có mối quan hệ rất thân thiết, hội bạn thân là vợ cầu thủ còn có Ngô Tố Uyên - vợ Thành Chung. Hải My và Hà Trang chơi thân và cũng cùng đang mang thai "bé rồng". Dân tình cũng rất háo hức chờ cảnh hội WAGs và cầu thủ đi chơi dẫn theo các nhóc tỳ đáng yêu.