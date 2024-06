Hot nhất làng bóng đá đêm 2/6 là chuyện vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu và tiểu thư Doãn Hải My thông báo chuyện con đầu lòng đã chào đời. Thông qua hình ảnh mà Văn Hậu và Hải My đăng tải tại lễ đầy tháng của cục cưng, dân tình dễ dàng đoán ra Doãn Hải My đã sinh con vào khoảng đầu tháng 5 vừa qua. Con đầu lòng của Văn Hậu và Hải My là một bé trai có biệt danh "Lúa".

Ngay khi Văn Hậu và Hải My công khai chuyện đón cậu quý tử chào đời, chị dâu của Đoàn Văn Hậu đã chia sẻ hình ảnh "hẹn hò" cùng Doãn Hải My. Trong đó, mẹ bỉm sữa khoe visual rạng rỡ, sáng bừng, nhan sắc vẫn nguyên vẹn sự xinh đẹp của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Điểm thay đổi nhỏ của Doãn Hải My là gương mặt có phần bầu bĩnh hơn thời cô chưa làm mẹ.

Doãn Hải My "hẹn hò" cùng chị dâu của Đoàn Văn Hậu

Xuất hiện cùng chị dâu của Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My mang theo vẻ vui tươi, nàng WAG thân thiết tạo dáng, chứng minh tình cảm chị em dâu thân thiết. Trong thời gian mang bầu, Doãn Hải My vẫn thường cùng Văn Hậu về thăm bố mẹ chồng ở quê, "hẹn hò" cùng anh chị chồng, cafe tán gẫu, gắn kết tình cảm.

Sau khi sinh con một tháng, mẹ bỉm sữa Doãn Hải My vẫn khiến dân mạng "u mê không lối thoát" bởi nhan sắc ngọt ngào, nụ cười dịu dàng và đặc biệt visual rất có "tương phu thê" với Văn Hậu. Khi hai vợ chồng ở cạnh nhau, tổ hợp visual trai xinh gái đẹp hài hoà khiến dân tình xuýt xoa.