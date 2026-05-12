Doãn Hải My gặp cảnh "khó đỡ" khi đưa con trai đi xem Văn Hậu thi đấu nhưng visual xinh chấp góc cam

Trận cầu tâm điểm vòng 22 V.League giữa CAHN và Nam Định đã kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 3-2 nghiêng về đội bóng ngành Công an. Trên khán đài, sự xuất hiện của Doãn Hải My cùng bé Lúa đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Cô nàng có mặt từ sớm để cổ vũ cho Văn Hậu.

Hải My đến cổ vũ chồng

Sau tiếng còi mãn cuộc, Doãn Hải My đã đưa con trai xuống sân để chung vui cùng Văn Hậu. Nam hậu vệ quấn quýt bế con trai, cùng cậu bé tận hưởng không khí chiến thắng. Tuy nhiên, rắc rối bắt đầu khi Văn Hậu phải bàn giao lại bé Lúa cho Hải My để di chuyển vào phòng thay đồ cùng toàn đội.

Hải My đưa con xuống gặp Văn Hậu

Vợ chồng Văn Hậu trò chuyện thoải mái

Nhóc tỳ Minh Đăng (Bé Lúa) vui đùa dưới sân

Có vẻ như vì quá bám bố và chưa muốn rời xa vòng tay của Văn Hậu, bé Lúa đã ngay lập tức bày tỏ thái độ "không hợp tác". Cậu quý tử khiến những người xung quanh phải bật cười khi bất ngờ nằm lăn ra sàn cỏ "ăn vạ". Trước màn "dỗi hờn" của con trai, Doãn Hải My dù khá lúng túng nhưng vẫn kiên nhẫn cúi xuống dỗ dành, tìm cách đưa cậu bé rời sân.

Dù mệt mỏi sau trận cầu căng thẳng, nhưng những giây phút quây quần bên vợ con chính là liều thuốc tinh thần lớn nhất đối với Đoàn Văn Hậu.

Cậu nhóc nằm ra sân vì bố đi vào

Hải My cười bất lực vì cậu nhóc ăn vạ

Khoảnh khắc cực đáng yêu