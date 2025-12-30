Doãn Hải My đưa nhà chồng đi du lịch, đập tan tin đồn bất hoà

Giữa lúc mạng xã hội râm ran những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ của Doãn Hải My với chồng và gia đình chồng, nàng WAGs lại chọn một cách phản hồi quen mà không hề cũ: im lặng nhưng tung hình ảnh đời thực - và thế là mọi lời bàn tán tự động "tắt sóng".

Trên trang cá nhân, Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến du lịch Phú Quốc cùng gia đình nhà chồng. Không caption dài dòng, không giải thích hay phân bua, nhưng từng khung hình lại nói lên rất nhiều điều. Đặc biệt gây chú ý là bức ảnh nàng dâu hào môn ngồi trên bãi biển, kiên nhẫn chơi cát cùng các thành viên nhí trong gia đình - khoảnh khắc đời thường, ấm áp và cực kỳ "chữa lành".

Trong ảnh, Doãn Hải My diện đồ bơi kín đáo, đơn giản, không phô trương nhưng vẫn ghi điểm bởi vóc dáng thon gọn và thần thái dịu dàng. Cô nàng thoải mái hòa vào sinh hoạt gia đình, chăm sóc và chơi đùa cùng các bé cực vui.

Không chỉ có những khoảnh khắc gia đình, loạt ảnh check-in biển, hoàng hôn, đồ uống nhiệt đới và những bước đi thong dong trên bãi cát cũng cho thấy chuyến đi này mang đúng tinh thần nghỉ dưỡng, gắn kết và tận hưởng - điều khó có thể xuất hiện nếu nội bộ gia đình đang "cơm không lành canh không ngọt".

Doãn Hải My cùng Lan Anh - chị dâu của Văn Hậu - tích cực khoe ảnh check-in cùng nhau, tận hưởng chuyến du lịch, thể hiện mối quan hệ thân thiết vô cùng.

Trước đó, Doãn Hải My từng vướng tin đồn thất thiệt, có netizen khẳng định bắt gặp Top 10 Hoa hậu Việt Nam to tiếng với chồng và mẹ chồng khi du lịch Sa Pa. Dù Doãn Hải My đã khẳng định chưa từng đi Sa Pa cùng nhà chồng nhưng netizen vẫn bàn tán xôn xao. Thay vì lên bài phản hồi hay đôi co đúng - sai, cô chọn cách xuất hiện cùng gia đình nhà chồng trong một chuyến đi chung, đủ gần gũi để thấy sự thoải mái, đủ tự nhiên để không cần diễn.

Cách xử lý này nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng Doãn Hải My ngày càng cho thấy sự tinh tế của một nàng dâu trẻ: không ồn ào, không phản pháo, nhưng luôn biết dùng hành động để trả lời mọi nghi vấn.

Giữa showbiz và thế giới WAGs đầy thị phi, đôi khi một chuyến du lịch gia đình, vài bức ảnh giản dị và một nụ cười bình thản lại chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Và lần này, Doãn Hải My đã làm được điều đó - gọn gàng, nhẹ nhàng nhưng đủ sức dập tan mọi lời đồn.

Ảnh: FBNV