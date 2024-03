Hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My đã chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân được 5 tháng. Ngay từ trước lễ cưới linh đình hồi tháng 11/2023, nàng WAG Doãn Hải My đã dính nghi vấn có tin vui. Tin đồn bắt nguồn từ những lần họ hàng vô tình tiết lộ chuyện Văn Hậu và Hải My sắp có em bé, đến việc Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2020 nhiều lần xuất hiện với bụng lùm lùm. Hay việc người đẹp tạm biệt những item thời trang bó sát khoe vòng eo con kiến để chuyển sang những trang phục rộng rãi, khéo che vòng hai.

Gần đây, Doãn Hải My dường như không còn giấu giếm chuyện có tin vui. Mấy ngày trước, cô nàng đã tự tay đăng ảnh diện áo bó sát với vòng hai tròn lẳn. Và mới nhất, nàng WAG sinh năm 2001 đã đăng tải bức ảnh diện áo sweater rộng rãi, khoe vòng hai lùm lùm. Thay vì những bức ảnh cận với góc máy né vòng hai hay diện áo khoác dài, quàng khăn che bụng như trước đây, hiện tại bà xã Đoàn Văn Hậu đã thoải mái hơn với việc đăng ảnh lộ rõ vòng hai giữa nghi vấn có tin vui.

Doãn Hải My tung ảnh với vòng hai lùm lùm

Ngoài ra, dân tình còn chú ý đến cách trang điểm và tạo kiểu tóc cũng như phối đồ, tạo dáng của bà xã Đoàn Văn Hậu mang hơi hướng của một girl phố cuốn hút. Nhan sắc xinh đẹp của Doãn Hải My luôn khiến người ta ngắm nhìn mê mẩn. Dẫu vậy, vẫn có những người lại yêu thích dáng vẻ hiền thục, đảm đang khi Hải My vào bếp hơn. Dân mạng mới đây đã "đào" lại khoảnh khắc vợ Đoàn Văn Hậu diện váy dịu dàng, nhặt rau trong bếp.

Theo tiết lộ từ chính Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, trong gia đình nhỏ của cặp đôi, Hải My là người phụ trách nấu ăn, Văn Hậu dọn dẹp còn bát đũa có máy móc rửa. Văn Hậu ngại nấu nướng bởi không biết nêm nếm gia vị. Thời gian chưa kết hôn, khi hậu vệ sinh năm 1999 chấn thương, Doãn Hải My được bố đưa đến nhà Văn Hậu để nấu ăn cho anh, chăm sóc nhà cửa giúp anh. Mối quan hệ của cả hai xây dựng trên sự thấu hiểu, quan tâm, chăm sóc tinh tế dành cho nhau.