Mới đây, bà Đoàn Phương Mai - mẹ vợ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu - đã chia sẻ cuộc trò chuyện trong nhóm gia đình. Trong đó, cô con gái đã đi lấy chồng - Doãn Hải My - nhắn tin hỏi chuyện cậu em trai lớn là Doãn Hoàng Minh (biệt danh May). Nhưng vì May đã đi ngủ, cậu em trai thứ hai của Hải My là Doãn Hải Lâm (biệt danh Tròn) đã trả lời thay anh trai: "May đang ngủ rồi".

Doãn Hải My thể hiện sự không hài lòng với cách em trai nhắn tin bèn đáp lại: "Tròn nói chuyện với ai?". Nhóc tỳ ngay lập tức phải giải thích: "Em quên chữ ạ ạ". Chứng kiến con gái lớn cứng rắn uốn nắn con trai nhỏ về cách nói chuyện với chị, bà Mai Đoàn để biểu tượng cười ra nước mắt. Bình thường, bà xã Đoàn Văn Hậu luôn xuất hiện với vẻ dịu dàng, cách nói chuyện nhẹ nhàng, khác hẳn khi cô nàng nghiêm túc dạy dỗ em trai.

Doãn Hải My dạy em trai cách nói chuyện

Doãn Hải My là nàng WAG mang vẻ đẹp tri thức từ diện mạo đến cách hành xử trước công chúng và với mọi người. Cô tiểu thư Hà thành sinh ra trong một gia đình có điều kiện, từ nhỏ đã được rèn giũa cả về tài năng và tính cách. Vợ Văn Hậu không chỉ tốt nghiệp xuất sắc của đại học Luật Hà Nội, Hải My còn từng tham gia cuộc thi sắc đẹp và lọt vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành danh hiệu Người đẹp tài năng. Cách nói chuyện của Hải My khi trả lời phỏng vấn hay khi tâm sự cùng fan qua mạng luôn được đánh giá là khéo léo và thể hiện EQ cao.

Doãn Hải My vô cùng yêu quý hai cậu em trai Hoàng Minh (ngoài cùng bên trái) và Hải Lâm (giữa)