Doãn Hải My cứ hát là hút triệu view, xuất sắc thế nào mà dân mạng tấm tắc "Đoàn Văn Hậu chọn vợ quá đỉnh"

Doãn Hải My cover "Phonecert"

Chiều 18/1, trên kênh TikTok cá nhân, nàng WAG Doãn Hải My tung ra bản cover lời việc của ca khúc Phonecert (Một bài hát nổi tiếng của nam ca sĩ Hàn Quốc 10cm). Bà xã Đoàn Văn Hậu lập tức hút 1,8 triệu view chỉ sau ít giờ đăng tải và nhận về cơn mưa lời khen nhờ giọng hát ngọt ngào cùng nhan sắc xinh đẹp, góc nghiêng cực phẩm. Dù chỉ mực áo kín cổ, tóc búi gọn gàng, nét duyên dáng cùng tông giọng ấm áp giúp Doãn Hải My nổi bật.

Doãn Hải My khoe nhan sắc xinh đẹp khi cover Phonecert

Đây không phải lần đầu Doãn Hải My gây sốt với giọng hát của mình. Gần đây, bà xã Đoàn Văn Hậu cũng khiến dân tình trầm trồ với bản cover "Mất kết nối" của Dương Domic và hút luôn hơn 12 triệu view và viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Ngoài giọng hát, Doãn Hải My thời thi Hoa hậu Việt Nam 2020 từng lọt Top 10 với nhan sắc nổi bật, cách ứng xử khéo léo và nhiều tải lẻ như hội hoạ, piano... Sự đa tài cùng nhan sắc xinh đẹp của Hải My khiến dân mạng ngưỡng mộ, nhiều người khẳng định Văn Hậu chọn vợ quá khéo.

Dân mạng bình luận dưới video của Doãn Hải My:

- Giọng này giọng con gái mới đúng nè, giọng tao giọng con gì á bây ơi

- Làm ca sĩ được rồi mẹ Lúa ơi

- Không ấy mình đổi qua đi hát đi chứ giọng ngọt quá

- Chị vừa đẹp vừa hát hay, tài năng nói chung là ông trời cho chị ấy tất cả. Và anh Hậu có được chị ấy.

- Hát hay còn xinh nữa

- Đoàn Văn Hậu chọn vợ khéo thật

- Chồng là cầu thủ, có con trai khoẻ mạnh, xinh, hát hay. Tinh hoa hội tụ mấy mom ơi...

- Ông trời không cho ai tất cả nhưng chị này thì khác

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cùng con trai cưng đầu lòng