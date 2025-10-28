Doãn Hải My có tiêm botox không?

Không chỉ gây thương nhớ với visual tiểu thư Hà thành dịu dàng, Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu còn khiến dân mạng thích thú khi thẳng thắn chia sẻ chuyện có "đụng chạm dao kéo" hay không. Câu trả lời của cô nàng vừa hài hước, vừa cho thấy sự tự tin với nhan sắc tự nhiên hiếm có, vừa thanh tú, vừa chuẩn "nàng thơ" hiện đại trong dàn WAGs Việt.

Trên mạng xã hội, người đẹp sinh năm 2001 thường xuyên gây sốt với visual nhẹ nhàng, đậm chất Á Đông: làn da trắng hồng, sống mũi cao, đôi mắt trong veo và nụ cười dịu dàng. Dù khi trang điểm cầu kỳ hay đời thường mặt mộc, Doãn Hải My vẫn tỏa ra thần thái sang, hiền nhưng vẫn cuốn hút - kiểu đẹp khiến người đối diện "không thể rời mắt".

Mới đây, khi được fan hỏi thẳng: "Chị có tiêm botox hay làm gì không", Doãn Hải My liền trả lời thẳng thắn: "Chị chưa tiêm bao giờ vì chưa gom đủ dũng khí chứ cũng ham lắm. Yên tâm, bao giờ chị tiêm là sẽ kể cả nhà ngay". Câu trả lời vừa thật thà vừa hài hước của cô nàng khiến cộng đồng mạng thích thú, đồng thời càng chứng minh nhan sắc tự nhiên, không can thiệp dao kéo của Hải My vẫn đủ khiến người khác mê mẩn.

Nếu trong các sự kiện, Doãn Hải My chuộng phong cách đầm ren, áo dài cách tân toát lên vẻ yêu kiều, thì ngoài đời thường, cô lại ghi điểm bởi gout thời trang tối giản, tinh tế với áo phông, quần ống rộng, túi xách hàng hiệu - vừa hiện đại vừa giữ được nét nền nã đặc trưng của một cô gái Hà Nội.

Điểm cộng lớn nhất của Doãn Hải My chính là khí chất. Dù đã là vợ cầu thủ nổi tiếng, cô vẫn giữ được hình ảnh kín đáo, không phô trương, luôn xuất hiện với nụ cười nhẹ nhàng và phong thái chuẩn mực. Chính sự tinh tế này giúp Hải My trở thành một trong những nàng WAGs được yêu thích nhất Vbiz hiện nay.