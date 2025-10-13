Doãn Hải My bị Đoàn Văn Hậu “cấm” dùng điện thoại buổi đêm

Mới đây, Doãn Hải My – bà xã của hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ một câu chuyện đời thường hài hước trên trang cá nhân. Dù đã là mẹ một con, người đẹp vẫn khiến nhiều người bật cười khi kể về việc bị chồng “quản” không cho sử dụng điện thoại vào ban đêm.

Cụ thể, Doãn Hải My viết: “+1 máy lớn đùng, có chồng con rồi nhưng vẫn bị chồng ‘quản’ không cho dùng điện thoại đêm. Để giờ phải đợi chồng ngủ ngáy khò khò thì mới lọ mọ trùm chăn lướt Threads. (Tôi bị cái chứng lên giường phải lướt lướt tí mới vào giấc được...)”.

Chia sẻ đầy thú vị của Hải My về cuộc sống với Văn Hậu

Cô nàng có chồng, con vẫn bị Văn Hậu cấm dùng điện thoại ban đêm

Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng dí dỏm của cô nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước cách kể chuyện tự nhiên, dễ thương của Hải My, trong khi một số khác trêu đùa rằng Đoàn Văn Hậu đúng chuẩn “ông chồng mẫu mực”, luôn quan tâm đến sức khỏe và giấc ngủ của vợ.

Từ sau khi kết hôn, cuộc sống của cặp đôi Văn Hậu – Hải My luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng tràn đầy hạnh phúc. Dù bận rộn với sự nghiệp bóng đá, Đoàn Văn Hậu vẫn được khen là người chồng chu đáo, còn Doãn Hải My ghi điểm với hình ảnh nhẹ nhàng, tinh tế và khéo léo trong cách ứng xử.

Hải My và Văn Hậu có cuộc sống hạnh phúc

Chia sẻ mới nhất của Doãn Hải My không chỉ mang lại tiếng cười cho người hâm mộ mà còn cho thấy cuộc sống hôn nhân viên mãn, ấm áp của một trong những cặp đôi đẹp nhất làng bóng đá Việt Nam hiện nay.