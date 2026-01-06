“Đóa hồng” làng bóng chuyền chuẩn bị lên xe hoa cùng ngôi sao điền kinh Quách Công Lịch là ai?

Thông tin chủ công Phạm Thị Nguyệt Anh chuẩn bị "về chung một nhà" cùng ngôi sao điền kinh Quách Công Lịch đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Chuyện tình giữa hai tên tuổi hàng đầu này không chỉ là cái kết đẹp cho một mối tình bền chặt mà còn là sự kết hợp giữa hai biểu tượng nhan sắc và tài năng của thể thao Việt Nam.

Rộ tin Nguyệt Anh sắp cưới Quách Công Lịch (Ảnh: TTNV)

Phạm Thị Nguyệt Anh sinh năm 1998 tại Quảng Trị. Gia nhập lò đào tạo danh tiếng của Bộ Tư lệnh Thông tin từ sớm, cô gái này hiện sở hữu chiều cao lý tưởng 1m74 cùng sức bật đà ấn tượng lên tới 2m93. Trong sự nghiệp, Nguyệt Anh đã gặt hái được những thành công vang dội mà bất kỳ vận động viên nào cũng mơ ước. Cô là nhân tố chủ chốt giúp CLB Binh chủng Thông tin thống trị giải Vô địch Quốc gia nhiều năm liền (2019-2021). Ở cấp độ đội tuyển, Nguyệt Anh đã cùng các đồng đội giành 2 Huy chương Bạc SEA Games liên tiếp, vô địch AVC Challenge Cup 2023 và ghi dấu ấn lịch sử với vị trí thứ 4 tại Giải vô địch Châu Á cũng như ASIAD 19.

Nguyệt Anh đã có dấu ấn riêng trong sự nghiệp (Ảnh: FBNV)

Không chỉ khẳng định tài năng qua những cú đập sấm sét trên sân đấu, Nguyệt Anh còn là biểu tượng nhan sắc của làng bóng chuyền Việt Nam. Cô sở hữu gương mặt thanh tú với các đường nét hài hòa, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ luôn tỏa sáng dù là trong lúc tập luyện mướt mồ hôi hay khi diện những bộ trang phục đời thường.

Vẻ đẹp của Nguyệt Anh dung hoà giữa nét nữ tính, dịu dàng và thần thái tự tin, bản lĩnh của một tay đập bóng chuyền. Đặc biệt, hình ảnh nữ chủ công trong tà áo dài truyền thống gần đây đã gây bão mạng xã hội nhận được nhiều lời khen của dân tình.

Nguyệt Anh dịu dàng trong tà áo dài (Ảnh: FBNV)

Điểm đặc biệt ở Nguyệt Anh chính là sự tự tin. Trên sân, cô là một chủ công đầy uy lực với những cú đập sấm sét; còn ngoài đời, cô lại là một cô gái hiện đại, năng động (Ảnh: FBNV)

Với chiều cao 1m74 và đôi chân dài miên man, Nguyệt Anh không hề kém cạnh bất kỳ hot girl hay người mẫu nào (Ảnh: FBNV)