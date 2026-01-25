Đọ visual 2 thủ môn hotboy U23 Việt Nam Cao Văn Bình - Trần Trung Kiên: Bùi Tiến Dũng cũng phải khen nức nở

Nếu trước đây người hâm mộ quen với hình ảnh những thủ môn âm thầm đứng sau ánh hào quang của các tiền đạo, thì ở U23 Việt Nam hiện tại, vị trí trấn giữ khung thành lại đang trở thành… tâm điểm bàn tán vì một lý do rất đỗi bình thường: quá đẹp trai.

Trong số đó, Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình - hai thủ môn nổi bật nhất của U23 Việt Nam - đang khiến dân mạng không ngừng so sánh visual. Và thật trùng hợp, cả hai đều hoàn toàn phù hợp với "tiêu chí tuyển thủ môn" từng gây bão MXH của "thủ môn quốc dân" một thời Bùi Tiến Dũng: "Thủ môn là phải đẹp trai nhé, xấu cho lên đá hết rồi".

Đặc biệt khi netizen "đào lại" phát ngôn này gắn với hình ảnh Trung Kiên - Văn Bình, thủ môn Bùi Tiến Dũng nhanh chóng thả like như một lời khen vì visual của hai đàn em.

Trần Trung Kiên - Visual lạnh lùng, đúng chất "nam thần khung gỗ"

Trần Trung Kiên sở hữu gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt sắc và thần thái khá lạnh. Trong bộ đồ thủ môn màu xanh, Trung Kiên toát lên vẻ điềm tĩnh, tập trung và cực kỳ "ăn hình". Không cần biểu cảm quá nhiều, chỉ cần một khoảnh khắc nhìn nghiêng cũng đủ khiến fan nhận xét: "đây là kiểu đẹp trai rất hợp đứng trong khung thành".

Phong thái của Trung Kiên mang dáng dấp của một thủ môn hiện đại: cao ráo, chắc chắn, ít nói nhưng tạo cảm giác an tâm. Chính kiểu visual này khiến anh thường được ví như "crush quốc dân" mới của hội mê bóng đá.

Cao Văn Bình - Gương mặt baby nhưng vào sân là cực ngầu

Nếu Trung Kiên gây ấn tượng bởi nét lạnh lùng, thì Cao Văn Bình lại ghi điểm với vẻ ngoài trẻ trung, baby face nhưng không hề "non". Trong bộ đồ thủ môn màu vàng, Văn Bình nổi bật với làn da sáng, gương mặt hiền và đôi mắt luôn ánh lên sự quyết tâm.

Điểm đặc biệt ở Cao Văn Bình là sự đối lập rõ rệt giữa ngoại hình và phong thái thi đấu. Bên ngoài có thể trông thư sinh, nhưng khi vào sân, anh sẵn sàng lăn xả, phản xạ nhanh và chịu áp lực cực tốt. Khoảnh khắc Văn Bình đứng vững trước sức ép dồn dập của đối thủ đã khiến không ít fan "quay xe": từ mê visual sang nể thực lực.

Mỗi người một vẻ, nhưng cùng chung một "chuẩn hotboy U23"

Không quá lời khi nói rằng Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình đang đại diện cho thế hệ thủ môn vừa có năng lực chuyên môn, vừa có ngoại hình nổi bật của bóng đá Việt Nam. Một người lạnh lùng - một người hiền lành, một người sắc sảo - một người ấm áp, nhưng cả hai đều khiến khán giả yên tâm khi đứng trong khung gỗ.

Và nhìn bộ đôi này, dân mạng chỉ biết gật gù: Có lẽ Bùi Tiến Dũng nói vui, nhưng hóa ra… tiêu chí "đẹp trai bắt bóng" giờ lại đúng thật.

