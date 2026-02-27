Đô vật tử vong khi thi đấu

Chiều 27/2, lãnh đạo UBND xã Kim Anh (Hà Nội) cho biết, một đô vật đã tử vong khi tham gia hội vật cổ truyền trên địa bàn xã.

Theo đó, chiều ngày 26/2, thôn Thái Lai (xã Kim Anh) tổ chức hội vật truyền thống. Trong lúc thi đấu, đô vật Nguyễn Văn T. (44 tuổi) đã bị gẫy cổ bất tỉnh. Dù đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng anh T đã tử vong sau đó.

Hình ảnh sới vật khiến nạn nhân tử vong

UBND xã Kim Anh cũng cho biết, nạn nhân tử vong là người trong làng, còn đô vật cũng là người lân cận (thuộc huyện Sóc Sơn cũ).

Ngay sau sự việc xảy ra, Đảng uỷ, UBND xã Kim Anh đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Hiện gia đình đang làm lễ tang cho nạn nhân.

Được biết, trước khi tổ chức lễ hội, lãnh đạo thôn đã gửi kế hoạch cho UBND xã Kim Anh và đã được phê duyệt.