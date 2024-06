Hôm 11/6, đô vật The Rock chia sẻ trên trang cá nhân về chấn thương đang phải chịu ở tay phải. Nhiều người hâm mộ hốt hoảng khi chứng kiến phần khuỷu tay của VĐV 52 tuổi bị sưng to đến mức biến dạng. “Trông nhưng có một quả dưa đang ở dưới tay của tôi vậy”, The Rock nhăn nhó cho hay.

Được biết, chấn thương này đến trong quá trình The Rock quay bộ phim "The Smashing Machine". Tại tác phẩm này, The Rock hóa thân thành huyền thoại MMA Mark Kerr. Vì thế, nam tài tử người Mỹ thường xuyên phải diễn những cảnh võ thuật.

Khuỷu tay phải của The Rock sưng to bất thường

Tạo hình của The Rock trong phim mới

The Rock cho biết bản thân chưa thể tiến hành chụp MRI vì buộc phải chờ cho đến khi khuỷu tay bớt sưng. Dù không dễ chịu, The Rock thừa nhận bản thân đã quen với điều này. “Một ngày mà tôi không thấy đau ở đâu đó cũng như một ngày mà không có ánh nắng mặt trời vậy”, The Rock nói thêm.

The Rock thành danh nhờ môn vật biểu diễn. Trong sự nghiệp, ông từng 10 lần vô địch thế giới, 5 lần vô địch Tag Team, lên ngôi ở Royal Rumble năm 2000. Theo The Sun, The Rock là đô vật được trả thù lao cao nhất lịch sử với con số tổng 800 triệu USD kiếm được.

Hơn một thập kỷ trở lại đây, The Rock tập trung cho sự nghiệp đóng phim, trở thành tài tử được trả thù lao cao bậc nhất Hollywood. The Rock nhiều lần bóng gió về việc trở lại võ đài nhưng phải đến ngày 7/4 thì mong muốn này mới thành hiện thực. Ông cùng người em họ Roman Reigns đánh bại cặp Cody Rhodes và Seth Rollins tại sự kiện WrestleMania 40.