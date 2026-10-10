Đô vật bị điều tra sau cú quật khiến trọng tài 75 tuổi tử vong tại Mexico

Vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong chương trình đô vật chuyên nghiệp mang tên "Deslealtades", tổ chức tại Trung tâm thể thao - văn hóa 11 de Julio, bang Hidalgo, Mexico, từ đêm 6/10 đến rạng sáng 7/10.

Nạn nhân là ông Gerardo German Pineda, 75 tuổi, được biết đến với biệt danh El Buho. Ông có nhiều năm gắn bó với môn đô vật, từng thi đấu trong khoảng 15 năm trước khi chuyển sang công tác trọng tài trong gần ba thập kỷ.

Trọng tài Pineda tác nghiệp trước khi gặp chuyện đáng buồn và qua đời.

Theo thông tin được đăng tải, ông Pineda được phân công điều hành trận đấu giữa El Hijo de Fishman và Máscara Sagrada NG. Trong quá trình thi đấu, Fishman đã tháo mặt nạ của đối thủ nhằm thoát khỏi tình thế bị khống chế. Đây là hành vi vi phạm luật thi đấu.

Phát hiện sự việc, trọng tài Pineda lập tức can thiệp và tuyên bố Fishman thua cuộc. Không chấp nhận quyết định này, võ sĩ đã thực hiện động tác quật ngã trọng tài xuống sàn đấu bằng đòn được gọi là "contralona".

Khán giả tưởng sự việc nằm trong kịch bản biểu diễn

Sau cú quật mạnh, ông Pineda tỏ ra đau đớn và nằm bất động trên sàn. Tuy nhiên, do tính chất biểu diễn của môn đô vật chuyên nghiệp, nhiều khán giả ban đầu cho rằng đây chỉ là một phần của kịch bản.

Trong khi trọng tài chưa có dấu hiệu hồi tỉnh, Fishman vẫn rời sàn đấu và giao lưu, chụp ảnh cùng người hâm mộ. Chỉ đến khi người dẫn chương trình thông báo ông Pineda không còn phản ứng, võ sĩ này mới quay trở lại với vẻ mặt lo lắng.

Những người có mặt tại hiện trường đã tìm cách sơ cứu và gọi lực lượng cấp cứu. Dù vậy, nhân viên y tế xác nhận trọng tài 75 tuổi đã ngừng thở.

Sau sự việc, Fishman bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Làm rõ đòn đánh dẫn đến cái chết của trọng tài

Một trong những vấn đề trọng tâm của cuộc điều tra là xác định chính xác động tác khiến ông Pineda tử vong.

Các đoạn video được công bố ghi lại cảnh Fishman thực hiện đòn quật contralona. Tuy nhiên, một số thông tin ban đầu đặt nghi vấn võ sĩ này có thể đã sử dụng đòn "martinete" — động tác dốc ngược đối phương rồi đưa đầu xuống sàn, tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng ở vùng cổ và cột sống.

Cơ quan chức năng đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong và làm rõ diễn biến vụ việc. Kết quả điều tra sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định bản chất hành vi và hướng xử lý pháp lý đối với Fishman.

Bên cạnh đó, địa điểm tổ chức sự kiện cũng bị đình chỉ một phần hoạt động do ban tổ chức không thông báo về chương trình trước thời hạn 15 ngày theo yêu cầu để cơ quan chức năng kiểm tra các điều kiện an toàn.

Nhà tổ chức El Patrón Espectáculos cho biết đang hỗ trợ pháp lý cho Fishman, đồng thời liên hệ với gia đình nạn nhân. Trong khi đó, một số đô vật nổi tiếng, trong đó có El Hijo del Santo, cho rằng sự việc có thể là tai nạn đáng tiếc trong quá trình thi đấu.

Cái chết của ông Gerardo German Pineda đã gây chú ý trong cộng đồng đô vật Mexico, đồng thời đặt ra những vấn đề về việc tuân thủ luật thi đấu, bảo đảm an toàn cho người tham gia và trách nhiệm pháp lý khi xảy ra sự cố nghiêm trọng trên sàn đấu.

Hiện nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của trọng tài Pineda vẫn cần được xác minh bằng kết quả chuyên môn và điều tra của cơ quan chức năng.