Đỗ Mỹ Linh "lên đồ" sang hết nấc, khí chất chuẩn "dâu hào môn", ôm con đến dự sự kiện tập đoàn nhà bầu Hiển

Đêm qua 9/8, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi đăng tải loạt story tại sự kiện đình đám của tập đoàn nghìn tỷ nhà bầu Hiển. Trong đó, nàng hậu vẫn luôn chiếm spotlight với nhan sắc, khí chất chuẩn Hoa hậu Việt Nam 2016.

Đỗ Mỹ Linh xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ và đầy cuốn hút, nổi bật với chiếc váy hồng phấn sang trọng và tinh tế. Chiếc váy được thiết kế ôm sát cơ thể, giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh và đường cong hoàn hảo của bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội. Điểm nhấn ấn tượng nhất của trang phục là phần thân trên với chi tiết nơ lớn được xếp lớp một cách khéo léo, tạo nên sự độc đáo và nổi bật trên nền vải lụa mềm mại. Phần nơ này không chỉ làm tăng thêm vẻ nữ tính mà còn mang đến sự thanh thoát, phù hợp với vai trò Phó Chủ tịch của Đỗ Mỹ Linh trong sự kiện. Cô đeo một chiếc thẻ tên trên dây đỏ, treo ngay trước ngực, thể hiện sự chuyên nghiệp và đúng chuẩn với không khí của buổi diễn tại T&T City Millennia.