Đỗ Mỹ Linh khoe "đội hình yêu nước" nhà bầu Hiển, ái nữ chủ tịch CLB Hà Nội mặc áo cờ đỏ yêu hết cỡ

Không khí lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay đang rộn ràng khắp các khu phố trên cả nước. Hoà trong không khí tự hào của cả dân tộc, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mới đây cũng khoe ảnh đội hình yêu nước cực đáng yêu.

Trong khung hình, con gái của nàng hậu và ông xã Đỗ Vinh Quang, Chủ tịch CLB Hà Nội gây chú ý khi diện áo đỏ in ngôi sao vàng, tay cầm quốc kỳ hăng hái hòa cùng không khí đại lễ.

Ba cháu nội nhà bầu Hiển trong khung hình rợp cờ hoa mừng đại lễ 2/9

Bé gái sở hữu gương mặt tròn xinh xắn, làn da trắng hồng và đôi mắt to tròn, toát lên vẻ lanh lợi nhưng cũng rất ngọt ngào. Dù mới 2 tuổi, nhóc tỳ nhà Đỗ Mỹ Linh đã được nhiều người khen "thừa hưởng toàn bộ nét đẹp tinh túy" của cả bố lẫn mẹ vừa đáng yêu, bụ bẫm lại vừa có đường nét thanh tú, hứa hẹn là một "rich kid nhí" đáng chú ý trong tương lai.

Điều đặc biệt, trong loạt ảnh còn có sự góp mặt của cặp song sinh nhà Đỗ Quang Vinh – anh trai Đỗ Vinh Quang. Hai nhóc tỳ diện đồng phục thiếu nhi trắng cùng khăn quàng đỏ, rạng rỡ giơ cao lá cờ Tổ quốc. Bộ ba bé nhỏ cháu nội nhà bầu Hiển khi đứng cạnh nhau đã tạo nên khung hình cực "xịn sò" vừa ngọt ngào, vừa giàu tinh thần tự hào dân tộc.

Trước đó dịp 30/4, Đỗ Mỹ Linh cũng khoe khoảnh khắc con gái cưng cầm cờ Tổ quốc hát "Việt Nam ơi" cực đáng yêu

Bé Ti Mướp được gia đình dạy yêu nước từ nhỏ