"Dở khóc dở cười" World Cup: Ngôi sao Tây Ban Nha bị bảo vệ chặn cửa vì không biết là ai, tưởng fan quá khích

Cầu thủ tuyển Tây Ban Nha không được vào khu vực tuyển Tây Ban Nha vì nhầm là fan.

Một sự cố dở khóc dở cười vừa xảy ra ngay tại đại bản doanh của đội tuyển Tây Ban Nha tại Chattanooga (Mỹ), khi tiền đạo kỳ cựu Borja Iglesias bị lực lượng an ninh khách sạn thẳng thừng từ chối cho vào cửa vì không mang theo thẻ VIP và không ai nhận ra anh là tuyển thủ quốc gia.

Sự việc diễn ra sau khi HLV Luis de la Fuente cho phép các cầu thủ xả trại đi dạo tự do. Khi trở về khách sạn nơi đội tuyển đóng quân, chân sút 33 tuổi thuộc biên chế Celta Vigo đã bị đội ngũ an ninh chặn lại ngay từ hàng rào bảo vệ.

Borja Iglesias bị lực lượng an ninh khách sạn thẳng thừng từ chối cho vào cửa

Dù tiền đạo này đã phân trần: "Tôi là cầu thủ của đội, tôi cần vào trong", các nhân viên an ninh vẫn tỏ ra vô cùng hoài nghi. Theo ghi nhận từ ống kính của kênh truyền hình Tây Ban Nha El Chiringuito, nhân viên bảo vệ thậm chí đã hỏi vặn lại: "Anh là cầu thủ bóng đá thật à?" vì nghĩ là fan và yêu cầu anh xuất trình danh tính trước sự chứng kiến đầy ái ngại của người hâm mộ và các phóng viên thể thao gần đó.

Do không mang theo thẻ tiếp cận chính thức bên mình, Borja Iglesias rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Anh buộc phải rút điện thoại di động để gọi điện cầu cứu ban huấn luyện và các đồng đội bên trong ra "bảo lãnh". Sau một hồi xác minh căng thẳng nhưng không kém phần hài hước, tiền đạo này mới được hộ tống qua rào chắn để trở về phòng.

Cầu thủ Borja Iglesias (Ảnh: Getty)

Truyền thông xứ sở bò tót ngay sau đó đã có những bình luận đầy châm biếm về sự cố này. Nhiều tờ báo hóm hỉnh cho rằng, sở dĩ nhân viên an ninh tại Mỹ không nhận ra Iglesias là bởi đội tuyển Tây Ban Nha vừa có trận ra quân vô cùng mờ nhạt khi để nhược tiểu Cape Verde cầm hòa với tỷ số 0-0, trận đấu mà bản thân Iglesias cũng phải ngồi trên băng ghế dự bị suốt 90 phút.