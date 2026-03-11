Đỗ Hoàng Hên sẽ khoác áo tuyển Việt Nam?

Trưởng thành từ môi trường đào tạo bóng đá tại Tây Ban Nha, Hendrio Araujo mang đến V-League hình ảnh của một tiền vệ giàu kỹ thuật, chơi bóng ngẫu hứng, sáng tạo. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh chỉ đến khi hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam vào tháng 10-2025 và chính thức mang tên Đỗ Hoàng Hên.

Bỏ lỡ giai đoạn lượt đi V-League 2025 - 2026 để hoàn tất thủ tục thi đấu với tư cách nội binh, Hoàng Hên vẫn kịp tạo dấu ấn trong màu áo CLB Hà Nội với 6 bàn thắng và 7 kiến tạo chỉ sau 9 lần ra sân kể từ tháng 10-2025. Đây là thành tích nổi bật đối với một tiền vệ tấn công.

Không chỉ đóng góp trực tiếp vào các bàn thắng, cầu thủ sinh năm 1994 còn là "trạm trung chuyển" trong lối chơi của đội bóng thủ đô. Khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, nhãn quan chiến thuật tốt cùng những đường chuyền mang tính đột biến giúp Hoàng Hên trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình đội bóng áo tím.

Đỗ Hoàng Hên (11) sẽ giúp tuyển Việt Nam tăng sức mạnh tuyến giữa nếu được HLV Kim Sang-sik trọng dụng. (Ảnh: VPF)

Màn trình diễn đáng nhớ nhất của Đỗ Hoàng Hên xuất hiện ở trận derby thủ đô thuộc vòng 15 V-League, khi anh lập cú đúp giúp đội nhà giành chiến thắng, ngắt chuỗi bất bại của CLB Công an Hà Nội. Trong trận đấu ấy, tiền vệ này không chỉ ghi bàn mà còn đóng vai trò "nhạc trưởng" dẫn dắt lối chơi, điều tiết nhịp độ trận đấu.

Sau hơn 5 năm sinh sống và thi đấu tại Việt Nam, Hoàng Hên dần hòa nhập với văn hóa địa phương, học tiếng Việt, xây dựng mối quan hệ gần gũi với người dân bản địa.

Anh từng chia sẻ mong muốn gắn bó lâu dài và cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Theo quy định của FIFA, tiền vệ này đã đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam từ cuối năm 2025. Điều đó mở ra cơ hội để anh góp mặt trong kế hoạch nhân sự của HLV Kim Sang-sik, chuẩn bị lực lượng thi đấu dịp FIFA Days tháng 3-2026, bao gồm màn tái đấu với tuyển Malaysia ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang tìm kiếm thêm những nhân tố sáng tạo ở khu trung tuyến, Đỗ Hoàng Hên được xem là phương án đáng chú ý. Khả năng cầm nhịp, kiến tạo và dứt điểm từ tuyến hai của anh có thể mang đến sự đa dạng cho lối chơi. Đáng chú ý, Hoàng Hên từng cùng Nguyễn Xuân Son trở thành "song sát" đáng gờm ở sân chơi V-League.